EPGİS: Biz de mağduruz, dayanacak gücümüz kalmadı

Yazan:
Alaturka Online
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıta üst üste gelen zamlardan sonra kendilerinin de mağdur olduğunu belirterek “Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı” açıklamasını yaptı.

Yayınlanma: 23:05 – 19 Aralık 2021 Güncellenme: 23:06 – 19 Aralık 2021

EPGİS: Biz de mağduruz, dayanacak gücümüz kalmadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt zamlarının kendilerini mağdur ettiğini belirtti ve kâr marjlarının yükseltilmesini istedi.

EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada ”Akaryakıta üst üste gelen zamlardan sonra, oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz, sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı, işletmelerimizi kapatmak istemiyoruz” denildi.

EPGİS, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) bayilerin kâr marjının asgari ücretin artırıldığı oranda kâr marjının yükseltilmesini istedi.

EPGİS’ten yapılan açıklama şöyle:

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