‘Erasmus programında bütçe yetersizliği nedeniyle hibe desteği sınırlandı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, üniversitelerde Erasmus programına katılan öğrencilere bütçe yetersizliği nedeniyle hibe desteğinin 2,5 ay ile sınırlandırıldığını tespit ettiklerini söyledi. Gökçen, “Bu vizyonsuz karar, Türkiye’nin gençlerini dünyaya bağlayan son halkanın da koparılmak istendiğinin kanıtıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin dostlarıyla iktidarında hibelerde kesinti değil, artış olacak” dedi.

Sozcu.com.tr

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erasmus hibeleriyle ilgili yaşanan soruna dair yazılı bir açıklama yaptı.

“BİRÇOK ÜNİVERSİTEDE TESPİT ETTİK”

Gökçe Gökçen, “İstanbul Teknik Üniversitesi, Erasmus programına katılan öğrencilere bütçe yetersizliğini bahane ederek hibe desteğini 2,5 ay ile sınırlandırmış durumda. Bununla birlikte sorunun yalnızca İTÜ ile sınırlı olmadığını, başka birçok üniversitede de aynı problemin yaşandığını tespit ettik. Erasmus programı, Türkiye’nin dört bir yanında üniversite öğrencilerinin dünyayı tanımasını, Avrupa standardında eğitimi yerinde görebilmesini ve yurt dışındaki akranlarının yaşam düzeyini deneyimleyebilmesini sağlayan bir imkandır. Özellikle Türkiye ekonomisinde yaşanan buhran ve kur farkının öğrenci hayatını büyük ölçüde etkilediği dönemde hibe desteğinin düşürülmesi değil, aksine tam olarak uygulanması ve artırılması gerekirdi” dedi.

“CHP İKTİDARINDA YURT DIŞI İÇİN GENÇLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK”

Gökçen, “Bu vizyonsuz karar, Türkiye’nin gençlerini dünyaya bağlayan son halkanın da koparılmak istendiğinin kanıtıdır. Bir kez daha ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki Erasmus programı ve bunun gibi uluslararası değişim programları olmazsa olmazımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin dostlarıyla iktidarında ‘Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları uygar dünyayı yerinde görecekler ve Türkiye’ye birer alev olarak dönecekler. Gençlerden pasaport çıkarma işlemi için ve yurt dışına çıkış harcı için herhangi bir ücret de alınmayacak” ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI

Gökçen, şunları ekledi:

* Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini kesin olarak hedeflemekle birlikte AB standartlarında özgürlük ve demokrasi kriterlerini başkalarını memnun etmek için ve birer pazarlık unsuru olarak değil, yurttaşlarımızın hak ettiği hak ve özgürlükleri teslim etmek amacıyla uygulayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hibelerde kesinti değil, artış olacak. Gençler dünyayı görmeye birer kıvılcım olarak gidecek, Türkiye’ye alevler olarak geri dönecek.

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