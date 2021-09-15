Erbakan’dan yeni açıklama: Aşı değil gen değiştirici

Covid-19’a karşı aşı olmayan ve PCR zorunluluğuna da karşı çıkan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, mRNA teknolojisinin geni değiştirmek için geliştirildiğini iddia ederek, “Hücre içinde saklı genetik kodu tahrip ettiğinizde ‘tek gözlü, kuyruklu, tüm vücudu kılla kaplı çocuklar’ doğmuştur. Yani bu aslında bir aşı değil, bilimsel adıyla ‘gen terapisi’ yani bir ‘gen değiştiricidir” dedi.

Veli TOPRAK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık ile Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Bilge ile basın toplantısı düzenledi ve şunları söyledi:

“TEK GÖZLÜ ÇOCUK DOĞDU”

*mRNA teknolojisinin hücre çekirdeğine etki edip tahribat yapabileceği bilimsel bir gerçektir. Hücre içinde saklı genetik kodu tahrip ettiğinizde ‘tek gözlü, kuyruklu, tüm vücudu kılla kaplı çocuklar’ doğmuştur.

*Bu gerçekle ilgili tam 76 bin bilimsel yayın var. mRNA teknolojisinin hücre çekirdeği içine girmesini sağlayan ‘grafen oksit’ maddesidir.

*Japonya Sağlık Bakanlığı zaten Moderna aşısında yabancı madde bulunduğunu geçen ay tespit etti. 1,6 milyon dozu imha etmişti. Şimdi son olarak bugün Pfizer Biontech’de de yabancı madde olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

“GEN DEĞİŞTİRİCİ”

*Hamilelere mRNA aşısı yapılması kesinlikle çok tehlikelidir. Doğacak çocuklarında genetik bozukluğa sebep olabilir. Bu gerçeği hem bilimsel çalışmalar hem aşı üreticileri ifade ediyor.

*mRNA teknolojisi genler üzerine etki eden bir tedavidir. Bunu bilim adamları ‘gene modifier’ olarak tanımlamaktadır. Yani bu aslında bir aşı değil, bilimsel adıyla ‘gen terapisi’ yani bir ‘gen değiştiricidir’. mRNA teknolojisinin zaten 30 yıldır toplu şekilde insanlar üzerinde uygulandığı külliyen yalandır.

*mRNA teknolojisi uygulamaları 90’lı yıllar boyunca hayvanlar üzerinde uygulandı ve insanlar üzerinde de iki kez uygulandı ama tamamen başarısız oldu, deneklerin ani ölümlerine neden oldu. Böyle olunca denemeler durduruldu.

“AŞIDA ANTİKOR OLUR MU?”

*Yine aynı bilim adamları kendi ağzından ‘Moderna aşısında daha fazla antikor var’ diyorlar…Yahu aşıda antikor olur mu? Aşıda antijen olur. Pfizer Biontech aşısı için Pfizer’ın resmi sitesine girip Türkiye’den yan etki bildirmek istediğinizde ülkeler içinde Türkiye yer almıyor, neden? Çünkü Türkiye’de acil kullanım onayı da yok.

*mRNA aşıları dünyanın hiçbir yerinde ABD, AB, Japonya hiçbir ülkede çocuklara uygulanmıyor. Türkiye’de çocuklara yöneltilmek istenmesi bizi ciddi şekilde endişelendiriyor.

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