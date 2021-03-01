Erbakan’ı askerler severdi kendisi iyiydi, ama çevresinde kötüler vardı

Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan ve bazı milletvekillerine kapalı toplantıda hakaret etmesiyle gündeme gelen Tümgeneral Osman Özbek, 28 Şubat’ın 24. yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Özbek, “Aslında Erbakan’ı askerler de severdi. Erbakan’ın vatansever, milli olduğuna yürekten inanıyorum. Erbakan iyiydi ama çevresinde bazı kötüler vardı. Bazı konuşmalarını düzeltmiş olsa askerlerden hiçbir tepki olmazdı” dedi. Özbek, Erbakan’ın iyi eğitimli olduğunu, Türkiye’ye verecek çok şeyleri olduğunu kaydetti ve “Böyle kültürlü bir insanının yanında yer almaması gereken kişiler vardı. Askerlere biraz daha yakın görünüp, laiklik konusunda düzeltici söylemde bulunabilirdi. Erdoğan’ın yıllar önce yaptığını daha önce yapabilirdi” dedi.

GÜZEL KARARLARDI

28 Şubat 1997’de yapılan ve 8 saat süren MGK toplantısında alınan 18 maddelik kararların hepsini “Güzel kararlar” olarak niteleyen, Özbek bu kararların hükümeti zora sokması amacıyla alınmadığını belirtti ve şunları söyledi: “Tarikatlara dikkat edilmesi, silahlanmanın kontrol altında tutulması gibi maddelerden rahatsız olunmaması gerekirdi. Bana göre hepsi güzel kararlar. Hükümet bunu ilkeleri dışına çıkmadan uygulayabilirdi. Erbakan’ın bazı yanlış söylemleri oldu. Örneğin ‘Türbana rektörler selam duracak’, ‘Bizim partimize girmeyenler, patates dinindendir’ söylemleri yanlıştı. Özünde vatansever olduğu için kendisine askerlerin düşmanlık beslemediğini düşüyorum Ortada darbe yok. RP içindeki bazı milletvekillerinin hataları vardı. Ben konuştuğum zaman beni yargılamak istediler. Ama tam 16 defa orduya hakaret eden dönemin Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz ile ilgili bir şey yapmadılar. İnadına milletvekili yapıldı. Adam hacda ‘Cumhuriyet’i yıkacağım’ diye yemin ettiriyordu. Bunlara sahip çıkmayacaktı.”

Özbek, “Erzurum Jandarma Bölge komutanıyken RP’li belediye başkanı ve iki milletvekili geldi. Düşüncelerimi Erbakan’a iletmemi istediler. Siyasetin içine girmek istemedim. Bugün ‘Keşke görüşseydim’ diyorum. Erbakan, ‘Dinimize önem veren muhafazakar partiyiz’ diyebilirdi. Partisi ikiye emperyalistler böldü. Laik kesimlerle barış içindeydi” dedi.

28 Şubat’ta dönemin tümgenerali Osman Özbek “MGK’nın 28 Şubat kararları üzerinde durulsa, uygulansaydı inanıyorum ki 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmazdı” dedi ve ekledi: “Fethullahçıların okullarında İngiliz, ABD gizli servislerinin hesabına çalışanlar vardı. MGK kararı uygulanmış olsa, Erbakan bunlara mani olurdu. Basına kapalı toplantıdaki konuşmamın bazı bölümleri basına yansımıştı. Tepkim, Arabistan’a giden vekillere Türkiye aleyhine kitaplar verilmesine rağmen bunlara itiraz edilmemesiydi. Tepkim Erzurum’da oynanan bir piyeste TSK düşmanlığı yapılmasıydı.”

Kamuoyunda “28 Şubat Davası” olarak bilinen 103 sanıkla başlayan davada, davanın bir numaralı sanığı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın yanı sıra 10 kişi hayatını kaybetti. Davanın iki numaralı sanığı emekli Orgeneral Çevik Bir “Hiçbir yanlışımız yoktu. Verilen görevleri yaptık” dedi ve ekledi: “Dava aşamasında yasal bir çalışma yapıldığını Türkiye’ye ispat ettik. Davanın beraatle sonuçlanmasını bekliyoruz. Hiçbir yanlışımız yok. Kimseyi de suçlamadık. Normal bir çalışma yaptık.” Davanın, Erbakan’ın vefatından sonra başladığını hatırlatan davanın sanıklarından emekli Albay Alican Türk, “Soruşturmayı başlatan, iddianamesini hazırlayan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, Kozmik Oda soruşturmasını yaptı. Darbe girişiminden sonra yakalandı ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı” dedi.