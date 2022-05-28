Erbaş: Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası’nın açılış törenindeki konuşmasında, “Dünya, İslam’ın adalet, merhamet ve hakkaniyete dayalı evrensel ilkelerini, kardeşlik hukukunu ve müsamaha ahlakını görmeye her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan korunabilmek için hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapımı tamamlanan ‘İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası’nın açılış törenine katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Eski Başkanı Mustafa Ceric’in açılış duasını okuduğu programda, Boşnakça, Türkçe ve Arapça ilahiler söylendi. Başkan Erbaş ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından heyet, İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç rehberliğinde binayı gezdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş törende yaptığı konuşmada, Bosna Hersek’te yaşayan Müslümanların İslam’ın barış ve müsamaha anlayışı çerçevesinde birlikte yaşamanın en güzel örnek ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

“ALLAH’IN İPİNE SIMSIKI SARILMALIYIZ”

Başkan Erbaş, yakın tarihte yaşanan Bosna Hersek yaşananların halen yürekleri sızlattığını belirterek, “Ne yazık ki bugün hâlâ, bu güzel coğrafyada din, mezhep, etnik köken ve benzeri farklılıklar bahane edilerek insanların arasına tefrika sokulmaya çalışıldığına ve toplumsal barışa ve huzura kastedildiğine şahit olmaktayız. Bu tür girişimler karşısında son derece uyanık ve dirayetli olmalıyız. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan korunabilmek için hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız” dedi.

“HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA MUHTAÇTIR”

Erbaş, “İslam’ın birleştirici değerlerini özümseyerek bir arada yaşama hukukunun ve ahlakının en güzel örnekliğini bütün insanlığa sunmalıyız. Böyle asil bir duruş sergilemek, Müslümanlar olarak her birimizin en önemli kulluk sorumluluğudur. Çünkü bugün yeryüzü, İslam’ın adalet, merhamet ve hakkaniyete dayalı evrensel ilkelerini, kardeşlik hukukunu ve müsamaha ahlakını görmeye her zamankinden daha fazla muhtaçtır” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, açılışı yapılan hizmet binasının Müslümanlara hizmet sunmasının yanında bütün dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin bir arada, barış içerisinde yaşamasının önemli bir teminatı olacağına da inandığını söyledi.

“HUZURLU YAŞAMALARINI İSTİYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise Riyaset’in idari binasının açılışının ülke için önemli bir simge olduğunu belirtti. Küçük ama simgesel bir “bütünlüğün ve birliğin” bütün İslam alemini Avrupa’da temsil etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çam, “2 milyara yaklaşan Müslümanların Avrupa’daki temsilcileri olarak burada güçlü, müreffeh, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanızı her daim arzu ediyoruz” diye konuştu.

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Türkiye’den Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve çok sayıda vatandaş katıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Hac işlemleri için yeni uygulama İlginizi Çekebilir Ali Erbaş’tan ‘İngilizce’ hutbe