Erbaş bu kez Atatürk’ü şükran ve minnetle andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum” dedi. Birçok konuşma ve mesajında Atatürk’ü yok sayan Erbaş, Ayasofya’daki ilk hutbesinde de “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. Vakıf malı dokunulmazdır. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” demişti. Erbaş’ın bu sözleri, 1934 tarihli Ayasofya’yı müze yapan kararının altında imzası bulunan Atatürk’e “Lanet okuduğu” şeklinde yorumlanmış ve büyük tepki çekmişti. Erbaş 18 Mart mesajında ise “Bizlere düşen, Çanakkale ruhunu yüreklerimizde ve nesillerimizin bilincinde diri tutmaktır. Şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklardaki medeniyet varlığımızı bilimin, sanatın, irfanın ve hikmetin ışığında azim, sabır, güzel ahlak ve kararlılıkla istikbale taşımaktır. Başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyorum” dedi.