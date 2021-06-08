Erbaş, Kovid-19 sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığının çevrim içi yaygın din eğitimi faaliyetlerini paylaştı

ANKARA (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Başkanlığın çevrim içi yaygın din eğitimi faaliyetlerini paylaştı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, salgın sürecinde Başkanlık tarafından yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerini sürdürdüklerini, din görevlileriyle birlikte Diyanet TV ve çevrim içi platformlarda millete hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Buna göre, 4-6 yaş grubundaki öğrenciler için Diyanet TV'de yayımlanan "Evden Öğreniyorum" programı 6 Nisan-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında yayınlandı.

– Kur'an kursu eğitimlerine 105 bin 315 öğrenciye ulaşıldı

Kovid-19 sürecinde 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kursu eğitimleri çevrim içi gerçekleştirildi. 4 bin 437 sanal sınıfta, 8 bin 438 öğreticiyle 105 bin 315 öğrenciye ulaşıldı.

Çevrim içi eğitimlerine devam eden öğrencilerin desteklenmesi amacıyla içeriği Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Diyanet TV'de yayımlanan "Neşeli Dostlar Sokağı" programı, 25 Ocak-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında hafta içi her gün yayınlandı.

– Yaz Kur'an kurslarından 418 bin 795 öğrenci faydalandı

2020'de Diyanet TV'de "Yaz Kur'an Kursları Dinimi Öğreniyorum", "Yaz Kur'an Kursları Kur'an Öğreniyorum" ve "Yaz Kur'an Kursları Kur'an Okuyorum" programları yapıldı. Bu kurslardan 418 bin 795 öğrenci faydalandı.

4-6 yaş öğrenci ve velilerine yönelik 7 Nisan-26 Mayıs 2020 tarihlerinde her salı günü Diyanet TV'de yayınlanan "Yeni Güne Merhaba" programında "çocukluk döneminde değerler eğitimi" konusu işlendi.

– İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarında 279 bin 795 vatandaşa eğitim verildi

Salgın döneminde Kur'an kurslarında ihtiyaç odaklı eğitimlere de yer verildi. 12 bin 19 sanal sınıfta, 15 bin 506 öğretici görev yaptı ve 279 bin 795 vatandaş eğitim aldı.

İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarına devam edenlere yönelik, 31 Mart 2020'de başlayan ve halen devam eden "Dini Eğitim Vakti" adıyla Diyanet TV'de yayımlanan programda, Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri veriliyor.

– "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye/Okumaya" projesine 108 bin 846 başvuru yapıldı

Yetişkinlere için "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye/Okumaya" projesi hayata geçirildi. 28 Aralık 2020'de başlayan projeye 108 bin 846 başvuru yapıldı. Proje, yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.