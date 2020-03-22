Erbaş’tan dikkat çeken corona paylaşımı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarına vurgu yapan Erbaş şu ifadeleri kullandı;
*KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir.
*Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum.
İLGİLİ HABERDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Virüs bulaştırmak kul hakkına girer