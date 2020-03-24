Erbil ve Endonezya’ya, Corona virüse karşı destek veren Kızılay nerede?

Elazığ depreminin hemen ardından vatandaştan maddi yardım isteyerek tepkilerin odağına oturan Türk Kızılayı şimdi de Corona virüsü salgınındaki pasif tutumu ile gündemde…

Türkiye’de Corona virüsü ile mücadele kapsamında maske sıkıntısı yaşanırken, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Erbil’e 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımı yaptığını duyurdu.

Vatandaşlar Küçük’e “Birçok doktor ve sağlık personeli maskesinin olmadığını söylerken neden Erbil’e maske veriyoruz?” diye konuştu.

Öte yandan önceki gün Türk Kızılayı’nın resmi sosyal medya hesaplarından Endonezya’da bir caminin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı duyuruldu. Kızılay mesajında, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Endonezya Kızılhaçı tarafından yapılan talep neticesinde Raodha camisinin ilaçlaması ve temizliğini Endonezya’daki ekiplerimiz ile yaptık” denildi.

“BELKİ LAZIM OLURSUNUZ”

MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, Kızılay’ın duyarsızlığına tepki gösterdi ve “Sevgili Kızılay, yurt dışındaki işleriniz bittiyse artık Türkiye’ye de uğrayın, Corona virüsle enfekte 1236 oldu, belki lazım olursunuz” dedi.

Kızılay’ın “3-5 cılız etkinlik dışında sahada olmadığını” da kaydeden Oğan, “Artık anlamakta zorlanıyoruz. Sen kimin Kızılayısın?” diye de sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye’de bazı maske üreticilerinin maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmadıklarını belirterek, “Fabrikalarına el koyarız” demişti.

Türkiye’deki maske sıkıntısı yüzünden meslek liselerindeki öğrenciler hatta hastane personelleri de maske dikmeye başlamıştı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman ise “Ankara’nın en eski üniversite hastanelerinden birinde bir haftalık maske, eldiven stoğu kalmış durumda, sıkıntı büyük. Sağlık personelini koruyamazsanız, toplum sağlığı bütünüyle tehlikeye girer” dedi.