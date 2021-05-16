Ercan Havalimanı’nın adı değişmeyecek

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adını taşıyan Kıbrıs Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’nın adını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Dr. Fazıl Küçük” olarak değiştirmek istedi.

Tatar’ın bu girişimi tepkileri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, “havaalanının ismine dokunma” sloganıyla kampanya başlattı. Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, geri adım attı.

Tatar’ın isim değiştirme girişimine Başbakan Ersan Saner de karşı çıktı ve “Kendi evlatlarını hiçe sayarak bir ülkenin vatan olmasını sağlayan şehitler, bizim için en önemli noktadadır. Gündemimizde böyle bir konu yok” diyerek son noktayı koydu.

“DESTEK VERENLERE MİNNETTARIM”

Başbakan Saner, şehit Ercan’ın oğlu Doç. Dr. Hakan Ercan ‘ı telefonla arayarak havalimanı isminin değişmeyeceğini bildirdi. 13 yaşındayken babasını kaybeden Hakan Ercan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bütün kaygım 86 yaşındaki annem duymadan bu konuyu çözüme kavuşturmaktı. Başbakan Ersan Saner bizi aradı, annemin de anneler gününü kutladı. Çok gururlandık. Başbakan ve bakanlara, Kıbrıs Türk halkına, Türkiye’den destek verenlere teşekkür ederim, minnettarım.”

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kızı Ender Denktaş da değişikliğe karşı çıktı ve “Değerlerimizi, bir diğerinin ruhunu rencide ederek değil, tümünü yücelterek anmalıyız” diye konuştu.