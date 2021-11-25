Ercan Turgut gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ercan Turgut, Kadıköy’de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanserle mücadele eden 69 yaşındaki sanatçı Ercan Turgut önceki gün hayatını kaybetti. Turgut için, Erenköy Galip Paşa Camii’nde ikindi vakti tören düzenlendi. Eşi Nur Turgut, taziyeleri kabul etti.

Ercan Turgut’un tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Ercan Turgut için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Eşi Nur Turgut törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Sanatçı, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.





ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952’de Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında ‘Olur Böyle Şey/Gülme Sakın Komşuna’ adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturdu.

Ercan Turgut ,1979’da çıkardığı ‘Dönemezsin’ isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90’lı yıllarda ‘Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti’ olarak çalışmalarına devam etti.

Ercan Turgut’un albümleri:

2013-Hatırladıkça

2007-Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981-Çiçeği

1979-Dönemezsin

1976-Tövbe

1974-Olur Böyle Şey/Gülme Sakın Komşuna