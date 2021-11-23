Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Ercan Turgut, 69 yaşında hayatını kaybetti. Turgut’un ölüm haberini veren şarkıcı Semiha Yankı, “Çok erkendi. Ateş düştü içime” dedi.

Sanatçı Ercan Turgut’tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Turgut, kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı Instagram hesabından duyurdu.

“ATEŞ DÜŞTÜ İÇİME”

SemihaYankı, “Olmadı be Ercan… Çok erken çok… Ateş düştü içime… Huzurla uyu yoldaşım… Ahh ahh…” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

“BENİ ÇOK ÜZDÜN GÜZEL İNSAN”

Acı haberin ardından şarkıcı Fedon da, “Ah be Ercanım ah be büyük Fenerbahçelim, efendiliğin, kişiliğin, sanatçılığın, adamlığın ve 50 yılı aşkın arkadaşlığımın güzel insanı, beni çok üzdün. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun” dedi.

ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952’de Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında ‘Olur Böyle Şey/Gülme Sakın Komşuna’ adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturdu.

Ercan Turgut ,1979’da çıkardığı ‘Dönemezsin’ isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90’lı yıllarda ‘Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti’ olarak çalışmalarına devam etti.

Ercan Turgut’un albümleri:

2013-Hatırladıkça

2007-Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981-Çiçeği

1979-Dönemezsin

1976-Tövbe

1974-Olur Böyle Şey/Gülme Sakın Komşuna