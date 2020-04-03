Erciyes Anadolu Holding, koronavirüs dolayısıyla işçi çıkarmayacak

KAYSERİ (AA) – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla işçi çıkarmayacaklarını ve istihdamı koruyacaklarını bildirdi.

Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, holdingin tüm dünyada olağanüstü koşulların yaşanmasına neden olan salgın dolayısıyla aldığı önlemlerle Türkiye için istihdam ve değer üretmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertekin, tüm şirketlerde kader ortaklığı yaptıkları çalışma arkadaşlarının sağlığı ve iş güvencesinin en öncelikli konuları olduğunu aktardı.

Holdinge bağlı marka ve şirketlerde tüm süreçlerin panikle değil, uzun vadeli ve doğru planlama ile yürütüldüğünü ifade eden Ertekin, şunları kaydetti:

"TMSF Başkanımız Muhiddin Gülal'ın talimatlarıyla bu zorlu süreçte istihdamı koruyacak ve hiçbir çalışma arkadaşımızı işten çıkarmayacağız. Ülkemizin koronavirüs salgınıyla savaşında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceğiz. Hayata geçirilen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına katılımımız yanında maske üretimi ile de destek olacağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve özellikle de bu günlerde istihdamımızı ve çalışma arkadaşlarımızı korumaya kararlıyız."