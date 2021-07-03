Erciyes Dağ Maratonu’na katılan sporcu hayatını kaybetti

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Alaturka Online
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5’inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nun 25 K etabına sabah saatlerinde start verildi. Yarışa Ankara’dan katılan emekli astsubay Muammer Çam, 25 kilometrelik etabın 11’inci kilometresinde fenalaştı. Çam’a ilk müdahaleyi yarışa katılan doktorlar yaptı. Çağırılan sağlık ekipleri, Çam’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Muammer Çam’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Maratona, Muammer Çam’ın oğlunun da katıldığı bildirildi.(DHA)

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