Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor

KAYSERİ (AA) – Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'na "Velo Erciyes MTB Cross Country Point" etabıyla devam edildi.
Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular, 36 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.
Yarışlar sonucunda elit erkeklerde Ukraynalı Hennadi Moiseiev birinci, Abdulkadir Kelleci ikinci, Ukraynalı Tom Reho ise üçüncü olurken, elit kadınlar ilk sırayı Ukraynalı Iryna Slobodyan, ikinciliği aynı ülkeden Maria Sherstiuk, üçüncülüğü Semra Yetiş elde etti.
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