Erciyes'te kayak yaparken mahsur kalan turistleri JAK timi kurtardı

KAYSERİ (AA) – Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken aniden bastıran kar nedeniyle teleferikler kapatılınca mahsur kalan yaklaşık 100 turist, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes'te ani bastıran kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle teleferikler kapatılınca, kayak yapan yerli ve yabancı turistler çıktıkları Develi, Tekir Kapı ve Hisarcık Kapı üst pistlerinde mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine JAK timi ve Erciyes AŞ bünyesindeki pist güvenlik birimleri ortak çalışma yaparak, mahsur kalan yaklaşık 100 yerli ve yabancı turisti kar üstü motorlarla bölgeden tahliye etti.

Sağlık ekiplerine teslim edilen turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.