Erciyes’te sömestir yoğunluğu

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk arttı.
Fotoğraf: İHA
Kayseri’de 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi’de sömestir yoğunluğu yaşandı.
Fotoğraf: İHA
Türkiye’nin dört bir yanında tatilciler, sömestir tatili için Erciyes’i tercih etti.
Fotoğraf: İHA
1200 yatak kapasiteli Erciyes’te otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.
Fotoğraf: İHA
Kimi tatilciler de çocuklarıyla pistlerde kızakla kayarak büyük heyecan yaşadı. (İHA)
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