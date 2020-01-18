Erciyes’te sömestir yoğunluğu

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Alaturka Online
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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk arttı.

Fotoğraf: İHA

Kayseri’de 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi’de sömestir yoğunluğu yaşandı.

Fotoğraf: İHA

Türkiye’nin dört bir yanında tatilciler, sömestir tatili için Erciyes’i tercih etti.

Fotoğraf: İHA

1200 yatak kapasiteli Erciyes’te otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Fotoğraf: İHA

Kimi tatilciler de çocuklarıyla pistlerde kızakla kayarak büyük heyecan yaşadı.  (İHA)

Mersin’in Erdemli ilçesinde Toros’lardan getirilen 250 ton kar çocukların eğlenmesi için bir platforma döküldü. Fotoğraf: İHA

Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen 2. Kar festivalinin kadını en çok çocuklar çıkardı. Fotoğraf: İHA

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