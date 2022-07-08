‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 78 şüpheli arasında bulunan Erdal Acar tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul’un da aralarında olduğu 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 122 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden, aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 78 şüpheli, dün gece tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

ÖRGÜT KURMA VE YAĞMA

Edinilen bilgiye göre Erdal Acar hakkında bu sabah tutuklama kararı çıkarıldı. Acar’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “yağma” suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

Elebaşı İlyas (Alaattin) Saral ise aramalara rağmen hâlâ bulunamadı. İddiaya göre, suç örgütü ve alt grupları, adam öldürmekten-yağmaya kadar birçok suç eylemine karıştı. Tutuklananlar arasında bazı eğlence mekanı işletmecileri olduğu da öğrenildi. (DHA)

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