Erdal Güneş: “Zor şartlara rağmen güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum”

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında A.Hatayspor’u 4-1 mağlup ederek puanını 25’e yükseltti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Güneş, “Geçen hafta iyi bir takıma karşı kısıtlı zamanlarda iyi bir galibiyet aldık. O maçtan sonra da oyunculara şunu söylemiştim; arkadaşlar sadece bir maç kazandık daha kazanacak çok var, bu işi bitirip Hatayspor maçına konsantre olalım demiştim. Bugün iyi mücadele, iyi istek ve iyi bir futbol ile ağır bir zemine rağmen güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Yine oyuncularımıza şunu söyledim. Yine kazanacak çok maçımız var dedim. Biz profesyonel insanlarız, 2 gün sonra zor bir deplasmana gideceğiz. Bugün bu maçın sevincini bitirerek, zor maçlarımıza hazırlanalım diye konuştuk. Bugün güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyetin mimarı oyuncularımızdır. Kendilerini tüm yüreğimle tebrik ediyorum. Uzun zamandan sonra 2 maç üst üste kazanmak bizi mutlu etti. Bu benim için sürpriz değil. Ben takıma sonradan gelmedim. Ben 6 yıldır bu takımın içerisindeyim. Bu oyuncuların hepsi ile yakından diyaloğum oldu ve oyuncuların potansiyelinin farkındayım. Oyunculara sadece potansiyellerinin yüksek olduğunu söyledim. Oyuncuların potansiyellerini dışarı çıkarmak için destek sağladım. Video analiz ve birebir görüşmelerle oyuncuların gerçek potansiyellerinin yukarı çıkmasına yardımcı oldum’’ dedi.

“Transfer çalışmalarımız devam ediyor”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Erdal Güneş, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Kaliteli bir takımımız var ama bazı mevkilerde sadece birer oyuncu ile oynuyoruz. Bugün maalesef ki Mustafa’nın bir sakatlığı oluştu. O yüzden şu an buruk mutluluk yaşıyorum. Kaliteli ama dar bir kadromuz var. Bir haftalık bir sürecimiz kaldı. Bu takım oyuncuların gayreti ile sıkıntı günler yaşamayacak’’ ifadelerini kullandı.

“Kişisel hiçbir planım yok, takımı iyi yerlere getirmek istiyorum”

Takımdaki geleceği ile ilgili soruya da cevap veren Erdal Güneş, “Takımımdaki durumum ile ilgili teklif konusunda ben ilk günde aynı şeyi söyledim. Şu an kafamdaki tek şey bu takımı ve bu şehri hak ettiği yere getirmek. Kişisel hiçbir planım yok. Bu sorumluluğu en iyi şekilde nasıl yerine getirebilirim derdindeyim. Dediğim gibi kişisel hiçbir planım yok. Destek olan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu takım iyi bir takım, daha da güzel günler yaşayacağız. Oyuncularımın gol attıktan sonra sevincini benimle paylaşmaları gerçekten mutluluk verici bir olay. Sadece oyuncularım ile düzgün bir bağ kurmaya çalıştım ve bunun karşılığını da görüyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP (İHA)