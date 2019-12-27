Erdal Küçükkömürcü kimdir? Erdal Küçükkömürcü nereli ve kaç yaşında?

Erdal Küçükkömürcü, 1958 doğumludur. Kameralar Karşısına ilk kez Çıplak isimli sinema filmi ile geçen Erdal Küçükkömürcü hakkında merak edilenler haberimizde… Erdal Küçükkömürcü nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Güven Çelebi karakterini canlandıran Erdal Küçükkömürcü hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Erdal Küçükkömürcü kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ERDAL KÜÇÜKKÖMÜRCÜ KİMDİR?

Erdal Küçükkömürcü, 1 Nisan 1958 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezundur. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatroları’nda göreve başladı. Daha sonra birçok üniversitede oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

2005 yılında Devlet Tiyatroları edebi kurulunda görev alan Erdal Küçükkömürcü, çeşitli televizyon ve sinema çalışmaları da yapmakta, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde oyunculuk dersleri vermektedir. Gülşen Abi, Yılan Hikayesi, Sarı Evin Esrarı, Kınalı Kar, Kale İçi, Fırtına, Senden Başka, Yeni Evli, Aşk Kapıyı Çalınca, Koşu Köyü Delisi, Babam İçin gibi yapımlarda rol alan Erdal Küçükkömürcü, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Güven karakterine hayat vermektedir. Erdal Küçükkömürcü, 1.75 metre boyunda, 71 kilo ve Koç burcudur.

Erdal Küçükkömürcü’nün rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Sefir) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Şeref Dağıstanlı) (TV Dizisi)

2018 – Döndüm Ben (Alparslan) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Davut) (TV Dizisi)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Mehmet Rauf Bey) (TV Dizisi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi” (Fernando) (TV Dizisi)

2013-2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Fuat Emir) (TV Dizisi)

2013 – Günce (Radyocu Patronu Hüseyin Bey) (Sinema Filmi)

2013 – Benim Dünyam (Bedri Hoca) (Sinema Filmi)

2012 – Çıplak Gerçek (Hüseyin) (TV Dizisi)

2012 – Babam İçin (Sina) (TV Dizisi)

2011 – Labirent (Serdar) (Sinema Filmi)

2010 – Kaybedenler Kulübü (Sinema Filmi)

2009 – Kış Masalı (Hasan) (TV Dizisi)

2009 – Komşu Köyün Delisi (Tahir) (TV Dizisi)

2008 – Devrim Arabaları (Protokol Şefi) (Sinema Filmi)

2007 – Yeni Evli (Erhan) (TV Dizisi)

2007 – Senden Başka (2) (Kemal Bey) (TV Dizisi)

2007 – Aşk Kapıyı Çalınca (Kamil Yorgancıoğlu) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Faruk) (TV Dizisi)

2005 – Kaleiçi (Kadir Şarmanlı) (TV Dizisi)

2002 – Kınalı Kar (İlyas) (TV Dizisi)

2000 – Sarı Evin Esrarı (Nihat)

2000-2001 – Yılan Hikayesi (Rıza) (TV Dizisi)

1996 – Kurtuluş (Albay Plastiras) (TV Dizisi)

1994 – Gülşen Abi (Nihat) (TV Dizisi)

1993 – Kaçak (Harrison Ford Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1993 – Kanıt Peşinde (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1992 – Çıplak (Yadigar) (Sinema Filmi)

1991 – Manuela (Jorge Martinez 2 Seslendirmesi)

1987 – Kral Lear (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1985 – Police Story (Jackie Chan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)