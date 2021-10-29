ERDİL YAŞAROĞLU’NA GÖRE KARİKATÜRÜN AYRI BİR DİLİ Mİ VAR?

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Derdini sanatla anlatmak ne demektir? Bunu yaparken karikatür ve heykelciliğin farkı nerede ortaya çıkar? Karikatür ile ne anlatmak istersin? Karikatürleri zamansız yapan nedir? Kamusal alanda insanlara ulaşmak neden önemli? Elif Dürüst soruyor, Karikatürist ve heykeltraş Erdil Yaşaroğlu, ve Uzman Psikolog Emre Konak yanıtlıyor. Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada’nın katkılarıyla devam ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir