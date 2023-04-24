Erdinç Sözer: Bizim için çok önemli bir galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Giresunspor’u 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer, “Beklediğimiz bir mücadele oldu. İlk yarı çok iyi taktiksel deplasman maçı yaptık. İkinci yarı farklı bir Giresunspor bekliyorduk ve beklediğimiz gibi oldu. Dirençli ve atak oynadılar, biz de direnmeye çalıştık. çok gol kaybettik. Pozisyonları değerlendiremedik ancak bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Uzun zamandır deplasmanda kazanamıyorduk. Bu deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Takımımızı bu maç göre hazırlandık” ifadelerini kullandı.