Erdinç Sözer: Çizgi üstünden 2 aynı gol yedik

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bekledikleri gibi bir müsabaka olduğunu dile getiren Erdinç Sözer, “Rakibi çok iyi analiz etmiştik. İstediğimiz planı sahaya yansıttık. Kendi lehimize çok güzel 70 dakika maç yaptık. Güzel golle öne geçtik. İkinci golü atabilirdik. Golü bulamadık. Anları doğru kullanmak lazım. Adnan’ın pozisyonu direkten döndü. Savunmada da kullanmak lazım. Elimizden geleni yaptığımız maçta kazanabilirdik. Bence oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Hatalarımız cezalandırıldı. Çizgi üstünden 2 aynı gol yedik. Bizi çok üzdü” şeklinde konuştu.

“En az 1 puan almak isterdik”

1 puan almak istediklerini söyleyen Sözer, “Adnan o pozisyonu atmış olsaydı maçı bitirmiş olacaktık. Hamleleri doğru yaptık. Hatalar da olabilir. Takım olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. En az 1 puan almak isterdik” ifadelerine yer verdi. (İHA)