Erdinç Sözer: “İki kez öne geçtiğimiz maçta skoru tutamadık”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, “Maça çok arzulu, istekli ve motivasyonumuz tam bir şekilde başladık. Maçı galibiyet ile bitirmek istedik. Tüm oyuncularımıza gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederim. Bence maçın kırılma anı penaltı pozisyonuydu. Borini’nin pozisyonu bence penaltı değildi. İkinci yarıya farklı ve skora daha aç bir şekilde sahaya çıktık. Ama skor istediğimiz gibi olmadı. İki kez öne geçtiğimiz maçta skoru tutamadık. Bugün galip gelemediğimiz için üzgünüz” diye konuştu.

Kaleci Volkan Babacan’ın performansı hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Sözer, “Maçta öne geçtiğimizde, galip geldiğimizde de takım olarak 3 puana ulaşıyoruz. Yenildiğimizde veya beraberlikte de takım olarak elde etmiş oluyoruz. Ekip olarak hareket ediyoruz” sözlerini sarf etti.

“Devre arasında sıcak bir durum yaşandı”

Devre arasında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu hakkında da görüşlerini bildiren Erdinç Sözer, “Her zaman konuşacak bir şeyler vardır. Emre Hoca, devre arasında maçın hakemi ile penaltı pozisyonu hakkında konuşmak, bilgi almak istedi. İstediği karşılığı alamayınca da sıcak bir durum oldu. Bu durum sinirleri gerdi. Neticesinde teknik direktörümüz ihraç edildi. Biz, bugün maçı bitirecek skoru iki kez yakalık aslında, maçı bitirebilirdik ama başaramadık” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İHA)