Erdinç Sözer: Maç içerisinde istediğimiz oyunu oynayamadık

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Başakşehir, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, “İstanbulspor’u tebrik ediyoruz. Bugün iyi oyun oynadılar ve saha içerisinde oldukça istekli bir görüntü sergilediler. Netice olarak galip geldiler. Başa baş bir şekilde devam eden oyunda frikik organizasyonundan yediğimiz gol sonrası geriye düştük. Rakip alanda istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Biz de mücadeleci göründük ama sonuca ulaşamadık. Maç içerisinde istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimiz sonuç bu değildi” diye konuştu.