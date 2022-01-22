Erdinç Sözer: Visca’nın eksikliğini her takım yaşar

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, üçüncü bölgede pozisyonları değerlendiremezlerse böyle maçları kaybedeceklerini söyledi. Sözeri ayrıca Visca’nın eksikliğini her takımın yaşayacağını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözeri, Göztepe’yi aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, ”İstediği oyunu baskılı bir şekilde oynadılar. Biz bunu ilk yarı çözdük. Oyun korumada 2. ve 3. bölgeye oyunu taşıdık. İlk devrede pozisyonları değerlendiremedik. 1-0 mağlup devreyi tamamladık. İkinci devre daha baskılı, daha öne doğru oynayıp beraberliği getirmek istedik. 10 şut pozisyonu bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince kontra atak ve uzun toptan pozisyonlarla ikinci golü gördük. Takımımız son saniyeye kadar istek gösterdi. 1 gol attık belki son saniyede pozisyon gelse beraberlik olabilirdi. 6 dakika uzatmak nedir?, 2, 3 sakat oyuncu vardı. Çok kısa uzatıldı. Nasıl dakikaları hesaplıyorlar bilmiyorum ama bence çok kısaydı. Yine de sorumluluk bizde. Biz maçı elden verdik. 90 dakikada topa sahibiz, pozisyonlar çıkartıyoruz ama ceza sahası etrafında 3. bölgede pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor yoksa böyle maçlar kaybedilir. Bugünde böyle oldu” dedi.

”Visca’nın eksikliğini her takım yaşar”

Visca’nın takımdan ayrılmasından beri 3 maçı kazanamamaları hakkında sorulan soruya cevap veren Sözer, ”Visca çok değerli, kaliteli bir oyuncu. Bu eksikliği her takım yaşar. Bitirici bir oyuncu. Ama çok çok pozisyonlar ürettik. Tek ceza sahası içerisinde 10 şut geldi, onları değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları değerlendirmezseniz maçı kaybedersiniz” şeklinde konuştu.

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, sakatlığı bulunan yeni transfer Serdar Gürler’in ise kampta takımla birlikte çalışmalara başlayacağını belirtti.

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