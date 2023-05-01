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1 Mayıs 2023
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Erdoğan, 1 Mayıs’ta 14 Mayıs için oy istedi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. 14 Mayıs seçimleri için oy isteyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

“Sevgili işçi kardeşlerim
Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım.
Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim.
Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim.
Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık.
Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık.
Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık.
Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık.
2002’de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik.
Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık.
Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik.
İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz.
14 Mayıs’ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüzü canı gönülden tebrik ediyorum.”

Alaturka Online
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