Erdoğan, 15 yıl sonra cemevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi’ndeki muharrem ayı iftarına katıldı. İlk cemevi ziyaretini 2007’de İstanbul Erikli Baba Cemevi’ne yapan Erdoğan, iktidarları döneminde ilk kez bir cemevinde Muharrem iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti.

Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, iftarda; mercimek çorbası, pilav, taze fasulye ve karpuz olduğunu belirtti.

ERDOĞAN KERBELA’YI ANLATMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftar sonrasında Kerbela olayını anlattığını ifade eden Ayyıldız, cemevinde 5 mersiye okunduğunu ve gelenekleri gereğince güncel konuların burada gündeme getirilmediğini ifade etti.

“TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK”

Türbe ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik ettiğini ve bu sırada taleplerini ilettiğini söyleyen Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hüseyin Gazi Dağı ve mağarasının ziyarete açılması isteklerini aktardığını söyledi.

Cemevlerinin ibadethane sayılması taleplerini de Erdoğan ile paylaştığını söyleyen Ayyıldız, iftar için Türkiye’nin dört bir yanından gelen 16 Alevi dedesinin ve 90 kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte iftar yaptığını söyledi.

İLK KEZ İFTARA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez bir cemevini ziyaret etti. İlk cemevi ziyaretini 2007’de İstanbul Erikli Baba Cemevi’ne yapan Erdoğan, iktidarları döneminde ilk kez bir cemevinde Muharrem iftarına katıldı. (AA/İHA)

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