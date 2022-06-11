Erdoğan, 1982’de kurulan üniversite için ‘Van’a biz getirdik’ dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Van’da 20 Temmuz 1982 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 100.Yıl Üniversitesi için, “Van’a üniversiteyi kim getirdi? Biz” dedi.

Orhan BOZKURT

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Beşyol Meydanı’nda gerçekleşen törende konuşan Erdoğan, 1982 yılında kurulan 100.Yıl Üniversitesi için “Van’a üniversiteyi kim getirdi? Biz” dedi.

Van 100.Yıl Üniversitesi, Atatürk‘ün doğumunun 100. Yılını atfen, 20 Temmuz 1982 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Erdoğan’ın Genel Başkanlığı’nı yaptığı ve ilk seçimde iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise 14 Ağustos 2001 yılında kuruldu.

İşte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

“Bugün 1.5 yılı aşkın aranın ardından tekrar Van’da bulunmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Van’a her gelişimizde sevgi, coşku, kadirşinaslıkla bizi bağrına basan tüm kardeşlerime şükranlarımız sunuyorum. Van bizi bilir, biz de Van’ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Van attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır. Buna inanıyoruz muyuz? Öyleyse mesele yok. Ana kademenin, gençlerin coşkusunu görüyorum.

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“Van’ın tüm mücadelesinde yanında olduk. İhtiyaçlarının giderilmesinde hep Van’la omuz omuzaydık. Son gelişimizde gönül dünyadan geçer ama Van’dan geçmez. Böyle dedik bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi kalbimizin derinliklerinden kopup gelen hissiyatı ifade etmiştik.”

“Van’ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van’ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık.”

“KURU LAFLA, İSTİSMARLA, YALAN, İFTİRA İLE İŞİMİZ OLMAZ”

“Hangi hükümetler Van’ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yaşı yetmeyenler büyüklerine sorarak 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir. Kuru lafla, istismarla, yalan, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz. Van’a son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptık.”

“Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9682 yeni derslik inşa ettik. 8279 kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Aç açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. 19 hastane, 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. AK Parti olarak biz yaptık. 820 konut, 420 ahır, sosyal tesisler ve konaklama birimleri yapımına devam ediyoruz.”

“KURAN’DA NE DİYOR, BİZ SİZİ KAVİMLERE AYIRDIK, BİRBİRİNİZLE İYİ ANLAŞASINIZ DİYE”

“Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapmayız. Bugün, dün yapmadık, yarın da yapmayız. Kuran’da ne diyor, biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye. Biz Kürt, Türk, Çerkes, Arap… Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz.”

“VAN GÖLÜ DEMİYORUZ, VAN DENİZİ DİYORUZ”

“Bizim ölçümüzde ne var. Allah yine ne buyuruyor: Muhakkak inananlar kardeştir. Dolayısıyla tüm inananlarla kardeşiz. Ayrım yok. Bütün bu hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz. Bu arada 400 dükkan, 48 işyerini tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Van Gölü’müz adaları, koyları, sahilleri mavi ve turkuaz rengiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Van Gölü demiyoruz, Van Denizi diyoruz. Bu güzelliği Van Denizi’ni koruyarak daha da geliştirmek için çok kapsamlı projeyi hayata geçiriyoruz. Atık su arıtma tesislerini iyileştirip yenilerini yapıyoruz. Biyolojik atık su arıtma tesisini hizmete aldık. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Kirlilik kaynaklarından olan ahırların tamamını yıktık, sahil bandında olmayan Van Gölü’nü kirleten ahırları da yıkıyoruz. Ahırları ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Hem gölü koruyacak hem de bölgede hayvancılığın gelişimine katkı sunacağız.”

“MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISISNI ARTIRACAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ”

“Amacımız gölün etrafındaki kirli görüntü ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır. Altyapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. Mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz. 8 millet bahçesi projemiz var. Çatak’ta 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni hizmete sunmuştu. Erciş millet bahçesinin yapımını tamamladık. İnşallah bu çalışmaların artarak devamını diliyorum. Edremit adeta bir yalı kent. Denize nazır bir ilçemiz. Geçmişte Edremit neydi, şimdi ne. Nereden nereye…”

“Ulaştırma yatırımları kalkınma altyapısının en önemli unsurları arasında geliyor. 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 kilometreye çıkardık. Bunu yapan biziz, Karayolları olarak biz yaptık. Van Çevreyolunun temelini de atıyoruz. Bu projeyi çok daha önceden hayata geçirecektik, çeşitli sorunlar nedeniyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük ve inşallah 41 kilometrelik Van Çevreyolunu inşa edip hizmete açacağız.”

“Erciş Patnos yolunu Van Hakkari Yüksekova ayrımı yolunu 2024’te Van Muradiye yolu ile Erciş Muradiye Çaldıran yolunu 2025 yılında tamamlıyoruz. Van Kapıköy arasındaki demiryolunu modernize ettik. Ferit Melen Havalimanını yeniledik. Göl kenarında kurduğumuz gemi inşaat tesisindeki feribotları işletmeye aldık.”

“VAN’A ÜNİVERSİTEYİ KİM GETİRDİ? BİZ… BİZ SİZE AŞIĞIZ…”

Önümüzdeki dönemde Van’ı daha büyük eser ve hizmetlere kavuşturmayı sürdüreceğiz. Van’a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz. Van bunlara layık. Anaokulundan liseye kadar her seviyede okullar, üniversitemize ait çok sayıda proje var. Van’a üniversiteyi kim getirdi? Biz. Hastane olarak eğitim araştırmayı kim getirdi? Biz size aşığız. Neşet Ertaş ne diyor, aşkınan koşan yorulmaz diyor. Biz de aşkınan koşuyor ve yorulmuyoruz.

“DÜNYADA VAN AHİRETTE İMAN”

“Durmak yok. Bu yatırımlar arasında özel sektörümüzün fabrikaları da var. Van’ı ileriye taşıyacak yatırımları bugün burada resmen açıyoruz. Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Dünyada Van ahirette iman. Bu söz boşuna söylenmedi. Allah bu dünyada bizi Van’sız öteki dünyada da imansız bırakmasın diyorum. Hepimiz için daha adil, hakkaniyetli, güvenli, müreffeh bir ülkeye sahip olmak istiyor bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz.”

“BATILI, DEMOKRASİDEN BAHSEDENLER DİYARBAKIR ANNELERİNİ ZİYARET ETTİLER Mİ?”

“Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye çalışırken biz yaşatma peşinde olduk. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi? Batılı, demokrasiden bahsedenler Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Onların derdi başka, bizim derdimiz bambaşka. Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil’e kaçıranlara bunun hesabını soruyoruz. Biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Biz ne dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kendi gövdemizi namlulara siper ettik. Birileri kandan beslenirken Van’daki insanlarımızın kalkınma adımlarından nasibini almalarını istedik.

“BİZ NE YAPTIYSAK SİZİNLE BİRLİKTE SİZİN İÇİN YAPTIK”

Ağızlarını her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanların yakalarına yapışın, silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi kim istedi diye sorun. Masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmayı kim istedi diye sorun. Biz ne yaptıysak sizinle birlikte sizin için yaptık.

“Şimdi hazır mısınız? Öyleyse, bütün doğu güneydoğu duysun. Ellerimizi kaldıralım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. 2023’e kadar durmak yok. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Yola devam inşallah 2023’te sandıkları patlatarak geleceğiz. Ne diyecekler, Van Van olalı böyle bir şey görmedi.”

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