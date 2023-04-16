Erdoğan, 1992 yılında açılan Harran Üniversitesi’ni de ‘biz yaptık’ dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa’da deprem konutları temel atma törenini katıldı. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde, “Kardeşlerim, Harran Üniversitesi’ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz” dedi.

CHP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP’nin Şanlıurfa milletvekili adayı olan Mahmut Tanal, Erdoğan’ın sözlerini Twitter hesabı üzerinden, konuşmanın o bölümünü de paylaşarak tepki gösterdi. Tanal’ın açıklaması şöyle:

“Şanlıurfa mitinginde konuşan Erdoğan, Harran Üniversitesi’ni biz kurduk diyor. Harran Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 yılında kuruldu. Harran Üniversitesi varken AKP diye bir parti yoktu! Ne iş Recep Tayyip Erdoğan? Şanlıurfalı hemşerilerim bunların dediklerine inanmayın.”