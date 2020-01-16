Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*2011 yılında 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunmuştuk. O günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için pusula görevi görmüştür.

*2023 hedefleri içte ve dışta pek çok kişiyi rahatsız etmiştir.

*Tüm saldırıların hepsini boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok büyük bedeller ödedik. Sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin üstünden de gelmeyi başardık.

*2019 yılı işte bu sıkıntıları ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye için 2019 yılı ‘yıkılış yılı’ olarak öngörülmüştü. Biz 2019’u tekrar yükseliş yılına dönüştürdük.

*Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize yöneldik.

*Türkiye’nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

*2019 yılı icraat programında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladık.

*Doktor sayımızı 92 binden 161 bine çıkardık.

*İnşaatı devam eden 64 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete açacağız.

*İkinci yargı paketi birkaç hafta içinde TBMM’ye sunulacak.

“210 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANDI”

*Elektronik tebligat uygulamasıyla 210 milyon TL tasarruf sağlandı.

*Geçtiğimiz yıl PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 terörist etkisiz hale getirildi.

*Suriye sınırına 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik.

“KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DE ÇOK YAKINDA BAŞLATIYORUZ”

*17 yılda 250 milyar TL’nin üzerinde ulaşım yatırımı yaptık.

*Ülkemizin ticaret turizm merkezlerini 426 km’lik İzmir-İstanbul otoyolunu hizmete açtık.

*İzmir’i Çavdarlı Limanı’na bağlayan otoyolun 90.5 kilometrelik kısmını geçtiğimiz ekim ayında hizmete açmıştık. Kalanını da önümüzdeki günlerde trafiğe açacağız.

*40 km uzunluğa sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı tamamlayıp hizmete açtık.

*Mega projelere yenilerini ekliyoruz. Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz.

*Kanal İstanbul’a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru.

*Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir.

*Her şey açık net, bu kadar ortada. Bu çalışmalarda 11 farklı üniversiteden, 34 ayrı bilim dalına sahip 200’ün üzerinde bilim insanı görev aldı.

*İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan proje bünyesinde iki liman bir yat limanı bir lojistik merkezi 7 köprü iki demiryolu hattı iki hafif raylı sistem hattı ve 500 bin kişilik konut alanları yer alacak.

*Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

*İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı 2021 yılında uzaya fırlatacağız.

*Plastik poşet kullanımında yüzde 78 oranında azalma oldu.

*81 ilimizin tamamına doğalgaz sağlamış durumdayız.

*Bu yıl bor ürünlerinden 820 milyon dolar gelir bekliyoruz.

*Tohum ihtiyacımızın yüzde 96’sını yerli olarak karşılıyoruz.

*2022 yılında et ithalatını tamamen sıfırlayacağız.

*2005 yılında 21.7 milyon olan iş gücümüz bugün 33 milyonu aştı.

*Bu yılın ilk yarısında 600 şehit yakını ve gazi istihdam edilecek.

*Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini daha hizmete açıyoruz.