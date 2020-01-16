Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
*2011 yılında 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunmuştuk. O günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için pusula görevi görmüştür.
*2023 hedefleri içte ve dışta pek çok kişiyi rahatsız etmiştir.
*Tüm saldırıların hepsini boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok büyük bedeller ödedik. Sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin üstünden de gelmeyi başardık.
*2019 yılı işte bu sıkıntıları ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye için 2019 yılı ‘yıkılış yılı’ olarak öngörülmüştü. Biz 2019’u tekrar yükseliş yılına dönüştürdük.
*Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize yöneldik.
*Türkiye’nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.
*2019 yılı icraat programında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladık.
*Doktor sayımızı 92 binden 161 bine çıkardık.
*İnşaatı devam eden 64 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete açacağız.
*İkinci yargı paketi birkaç hafta içinde TBMM’ye sunulacak.
“210 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANDI”
*Elektronik tebligat uygulamasıyla 210 milyon TL tasarruf sağlandı.
*Geçtiğimiz yıl PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 terörist etkisiz hale getirildi.
*Suriye sınırına 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik.
“KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DE ÇOK YAKINDA BAŞLATIYORUZ”
*17 yılda 250 milyar TL’nin üzerinde ulaşım yatırımı yaptık.
*Ülkemizin ticaret turizm merkezlerini 426 km’lik İzmir-İstanbul otoyolunu hizmete açtık.
*İzmir’i Çavdarlı Limanı’na bağlayan otoyolun 90.5 kilometrelik kısmını geçtiğimiz ekim ayında hizmete açmıştık. Kalanını da önümüzdeki günlerde trafiğe açacağız.
*40 km uzunluğa sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı tamamlayıp hizmete açtık.
*Mega projelere yenilerini ekliyoruz. Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz.
*Kanal İstanbul’a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru.
*Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir.
*Her şey açık net, bu kadar ortada. Bu çalışmalarda 11 farklı üniversiteden, 34 ayrı bilim dalına sahip 200’ün üzerinde bilim insanı görev aldı.
*İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan proje bünyesinde iki liman bir yat limanı bir lojistik merkezi 7 köprü iki demiryolu hattı iki hafif raylı sistem hattı ve 500 bin kişilik konut alanları yer alacak.
*Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.
*İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı 2021 yılında uzaya fırlatacağız.
*Plastik poşet kullanımında yüzde 78 oranında azalma oldu.
*81 ilimizin tamamına doğalgaz sağlamış durumdayız.
*Bu yıl bor ürünlerinden 820 milyon dolar gelir bekliyoruz.
*Tohum ihtiyacımızın yüzde 96’sını yerli olarak karşılıyoruz.
*2022 yılında et ithalatını tamamen sıfırlayacağız.
*2005 yılında 21.7 milyon olan iş gücümüz bugün 33 milyonu aştı.
*Bu yılın ilk yarısında 600 şehit yakını ve gazi istihdam edilecek.
*Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini daha hizmete açıyoruz.