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23 Nisan 2023
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Erdoğan, 23 Nisan geleneğini bozmadı! Yine katılmadı

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

2014 YILINDAN BENİ KATILMIYOR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir’deki törene katılmadı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir’de düzenlenen 23 Nisan törenlerine iştirak etmedi.

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