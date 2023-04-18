Erdoğan “4 kat olacak” dedi, deprem konutları 7 kat yükseliyor

6 şubat depreminde en fazla zarar gören Gaziantep’in İslahiye ilçesinde verilen tüm sözlere, yapılan tüm açıklamalara rağmen yine “Dikey” mimari ile yapılan TOKİ konutları yükselmeye başladı.

İslahiye – Hatay yolunda binlerce metrekare alandaki üzüm bağları sökülerek şantiye haline getirildi ve burada konutlar yapılmaya başlandı.

24 dairelik olarak karkası tamamlanan ilk konut ise başta Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerinin, “Zemin ile birlikte en fazla 4, bilemedin 5 kat olacak” açıklamalarının aksine 7 kat olarak yapıldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Gökhan Çeliktürk

BİLE BİLE ‘LADES’ DİYORUZ

İslahiye’deki TOKİ şantiyelerinin birçoğunda tarım yapılabilecek özellikte kırmızı topraklar üzerindeki üzüm ağaçlarının sökülerek inşaat sahası yapıldığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Eski Şube Başkanı ve CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Gökhan Çeliktürk, “Mesela 309 konut ve 12 dükkânlık inşaatın yapıldığı yer, 6 şubat depreminde yerle bir olan AFAD Danışma Bürosu’nun hemen yanındaki bir alan. Maalesef biz yine ülke olarak bile bile lades diyoruz. Daha zemini uygun, dağ yamaçları dururken, bu tür yerleri yapılaşmaya açmak, akla, bilime ve deprem davranışlarına uygun değil. Burası ekilebilir, biçilebilir bir alan” dedi.

ZEMİN ÇOK ÖNEMLİ

6 şubat depreminin inşaat zeminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Çeliktürk şunları söyledi:

*2018 yılında düzenlediğimiz deprem çalıştayında, deprem mastır planı ve rapor hazırladık.

*Bu raporda, Nurdağı ve İslahiye bölgesinde kesinlikle yapılaşma yapılmaması, en fazla yapılabilecekse bile dağ yamaçlarına 4 katlı binalar yapılması konusunda uyarılarda bulunduk.

*Keşke bizi dinleselerdi. Keşke Gaziantep Deprem Master Planı uygulamaya sokulsaydı. Belki de bu bölgede birçok vatandaşımız yaşıyor, birçok binamız yıkılmıyor olacaktı.

*Bana göre Gaziantep’in her tarafı deprem bölgesi. Onun için zemini uygun bölgelerde yapılaşmamız gerekiyor.

*Bu tür bölgelerde yapılaşma olacaksa en fazla iki katlı olmalıdır. Yetkilileri bir kez daha uyarıyorum.

ZEMİN SIVILIŞMASI YÜKSEK

Gaziantep’te ve en fazla yıkımın olduğu İslahiye’de yapılan TOKİ inşaatlarının kırmızı toprak, düz araziye, ovaya yapıldığını vurgulayan Gökhan Çeliktürk, “Bu bölgede yer altı su kaynaklarının yüksekte, zemine yakın yerlerde olduğu biliniyor. Yeni aynı hatalar, aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor. Maalesef ülke olarak geçmişten ders almadık” dedi.

7 KATLI YAPILIYOR

6 şubat depreminden sonra TOKİ tarafından İslahiye’de yapımına başlanan ve ilki yükselen konutun zemin ve bodrum katı ile birlikte 7 kat olarak inşa edildiğini kaydeden İnşaat Mühendisi Gökhan Çeliktürk açıklamasını şöyle devam ettirdi:

*Binanın arka tarafı yeşil. Yani, ova ortasında yapılmış bir kentleşme. Böyle bir zeminde de biz bina yapabiliriz.

*Ama, deprem bize öğretti ki eğer elimizde imkan varsa biraz daha dağ yamaçlarında, zemini daha iyi bir bölgede bir kent kurabilirdik.

ARTÇI DEPREMLER OLURKEN TEMEL ATILMASI YANLIŞTIR

Şu an kaba inşaatı tamamlanan TOKİ konutlarının yapılış aşamasında yüzlerce artçı depremin meydana geldiğini hatırlatan Çeliktürk, artçı depremlerde beton ve demir arasında boşluk kaldığını vurgulayarak açıklamasına şöyle devam etti:

*Biz de tabii ki insanlarımızın biran önce evlerine geçip oturmalarını istiyoruz. Ama, bunları yaparken de bir taraftan kaş yaparken göz çıkarmamamız gerekiyor.

*Artçı depremlerin olduğu bir zamanda yapılan bu imalatların çok sağlıklı olmadığını, beton ve demirin birlikte kaynaşmadığı ve durumlar oluyor.

*Devamlı titreşen bir binada beton ve demir bir şekilde birleşemez, yapışamaz. O yüzden biz bunları yaparken biraz daha artçı depremlerin zayıfladığı, şu zamanlarda başlayarak yapacağımız binaların gördüğünüz binalara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz.

MAALESEF GEÇMİŞ DEPREMDEN DE DERS ALINMAMIŞ

Açıklamasında, insan hayatının siyasetçinin oy kaygısına, sermayenin kar hırsına ve niteliksiz mühendislik hizmetine terk edilemeyecek kadar değerli olduğunun altını çizen Çeliktürk, İslahiye’de yapılan TOKİ binalarının zemin etütlerinin çok iyi bir şekilde gözden geçirilerek yapılaşmanın dağ eteklerine kaydırılması önerisinde bulunduğu açıklamasını şöyle tamamladı:

*Fay hattına yakın ne kadar sağlıklı bina yaparsak yapalım, fay hattının kenarındaki yapılarda illa ki göçmeler olacaktır.

*O yüzden bu bölgede yapılacak yatırımlarda dağ yamaçlarını tercih etmemiz ve özellikle zemin yapısının çok iyi araştırılması gerekiyor. İslahiye bölgesine baktığımız zaman birçok binanın zemininde sıvılaşma, ve zeminin yumuşaması şeklinde binalar zarar gördü.

*Burası bir ova, bu bölümlerinde daha çok tarımsal imar verilip bu bölgelerin imara açılmaması gerekiyor. Bakın bu bölgenin 4 tarafından dağ var ve oralarda yapılaşma yapılmalı.

*Deprem, hafif alınacak bir şey olmadığını bize gösterdi. Bu depremin gelmeyeceği uzun yıllar geleceği düşünülüyordu. Ama, geldi. Yapılması gereken depremden ders almak. Şuan, onun pek de yapılmadığını üzülerek görüyoruz.