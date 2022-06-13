Erdoğan: 4’üncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisinin adının, ‘Abdülhamid Han’ olarak belirlendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni’nde konuştu.

Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisinin adının, ‘Abdülhamid Han’ olarak belirlendiğini açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

* “(Karadeniz doğal gazı) 2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026’da ulaşacaktır.

* Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz.

* Türkiye’yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz

* Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.”

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