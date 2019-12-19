Erdoğan 5 ülkeyi işaret etti: Artık ömrünü tamamlamıştır

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi’nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.

*Türkiye’yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Bunların hiçbirisine boyun eğmedik.

*Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle dünya 5’ten büyüktür diyoruz.

*2. Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından kendi çıkarlarını korumak gayesi ile kurulan 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.

*İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır.

*3 yıl boyunca yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında bu konulara özel önem verdik.

*Sadece konuşmakla, sadece sorunlarımızı tespitle kalmadık, aldığımız kararların bizzat takibini yaparak fiiliyata geçmesi de sağlandı.

*İsrail yönetiminin hukuk tanımaz tacizleri karşısında Kudüs’ün ve Filistin’in onurunu korumak için mücadele ettik. Türkistan’dan Arakan’a, Yemen’den Libya’ya, Suriye’ye kadar her türlü hukuksuzluğa tepki gösterdik.

*İslam ülkeleri küresel petrol rezervlerinin yüzde 59’una, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 58’ine sahiptir. Ancak buna rağmen 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor

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