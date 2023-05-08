Erdoğan 8 yıllık projeyi müjde olarak duyurdu

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda AKP’nin 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirdiği mitingde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük İstanbul Tüp Tünel” projesini müjde olarak duyurarak “Büyük İstanbul Tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız. Bu proje, Marmaray ve Avrasya’dan sonra Boğaz’ın altından geçecek üçüncü tünel olacak” dedi.

2015 YILINDA TANITILDI, 2018’DE 100 GÜNLÜK PLANA GİRDİ

Erdoğan, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projesini ilk olarak 2015 yılında müjde olarak duyurmuştu. Erdoğan’ın duyurduğu proje kamuoyuna, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan tarafından tanıtılmıştı.

2018 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıklamıştı. 100 günlük hedefler içinde “3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin YİD Modeli İle İhale İlanına Çıkılması” maddesi de yer alıyordu.

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın web sitesinde projenin güncel durumu “Etüt proje çalışmaları tamamlanan işin Yap- İşlet- Devret (YİD) modeli ile ihale edilmesi planlanmaktadır” olarak gözüküyor.

Sitede yer alan bilgilere göre tünel karayolu ile Çamlık- Hasdal kavşaklarını, metro ile Söğütlüçeşme- İncirli arasını bağlayacak. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Dünya’nın ilk 3 katlı tüneli olma özelliğini taşıyacak.

Proje ile boğaz, tek seferde geçilerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecek.