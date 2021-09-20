Erdoğan: ”ABD’yle Ortak Çıkar ve Değerlere Sahibiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, üst düzey toplantılarına katılmak için geldiği dört günlük New York ziyaretinin ilk gününde, önce resmi açılışını Pazartesi günü yapacağı Türkevi’ne gitti. Erdoğan, Türkevi’nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan’la Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansa katıldı. New York’taki Manhattan Center’da düzenlenen konferansa, ABD’de yaşayan Türkler ve Müslüman toplumunun üyeleri katıldı.

Erdoğan, konferansta 23 dakika süren bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Türk-Amerikan ilişkileri, İslam düşmanlığı, COVID-19 salgını gibi farklı konulardaki görüşlerini ifade etti.

Erdoğan, ABD’yle ikili ticaret hacminin geçen yıl 20 milyar doları aştığını, hedeflenen yüz milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını, Türkiye’nin ABD’yle ortak çıkar ve değerlere sahip olduğunu söyledi.





“Biden ile görüşmemizde birlikte çalışma kararlılığımızı karşılıklı teyit ettik”

ABD Başkanı Joe Biden’la yaptıkları son görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, ” Türk- Amerikan toplumu artık belirli bir olgunluğa erişmiştir. Birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Türkiye’yle, Amerika ilişkilerine daha büyük katkılar vereceğinize inanıyorum. Türkiye ve ABD, ilişkileri itibariyle ortak değerlere, ortak çıkarlara, köklü bir geçmişe dayanan iki dost ve müttefik ülkedir. Bazı konularda dönem dönem görüş ayrılıkları yaşasak da birçok bölgesel ve küresel meselede, benzer tutum ve çıkarlara sahibiz. Ekonomik açıdan da her gün artan bir ticari potansiyelimiz var. Salgına rağmen ikili ticaret hacmimiz yirmi milyar doları aştı. Bu yılda 25 milyar dolar seviyelerine ulaşacağız. Yüz milyar hedefine de ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Başkan Biden’la Haziran ayında Brüksel’de gerçekleştirdiğimiz yapıcı görüşmede, iş birliğimizi her alanda güçlendirmek için birlikte çalışma kararlılığımızı karşılıklı teyit ettik” dedi.

“Dünyada İslam düşmanlığı virüsten daha hızlı yayılıyor”

Dünyada COVID–19 salgınının büyük yaralar açtığını ifade eden Erdoğan, giderek artan İslam düşmanlığının, COVID-19 virüsünden çok daha tehlikeli bir virüs olduğunu belirterek ”İslam düşmanlığı virüsten daha hızlı yayılıyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, İslam düşmanlığının, Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren ve sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüştüğünü, Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlendiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta açılışını yapacağı yeni Türkevi binası için de “Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir” dedi.

“İki yıllık zorunlu aradan sonra bir araya geldik”

Erdoğan konuşmasında Müslümanların bir olduğunu belirterek “Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan tüm mazlumlara ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın farklı köşelerinde, Müslüman olarak hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerime, selamlarımı iletiyorum. İki yıllık zorunlu bir aranın ardından bu sene, sağlık ve afiyet içinde tekrar bir araya geldik. Kardeşlerimizin arasında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere Türkiye’den akrabalarınızın, dostlarınızın, kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlere, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle, 84 milyon kardeşinizin selamlarını getirdim. Biz, sizleri çok özlemiştik, görüyoruz ki Amerika’daki kardeşlerimiz de bizleri özlemişler. Bizim de gönüllerimiz arasında gözle görülmeyen yollar var. Binlerce kilometre uzakta olsak da kalplerimiz bir ve beraber çarpıyor. Çünkü bizler birbirini sadece Allah için seven, birbirine Allah için muhabbet besleyen insanlarız. Bizler aynı dine, aynı peygambere inanan, aynı mukaddes kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen bir ümmetin mensuplarıyız. Ten renklerimiz, kökenlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı olsa da her gün beş vakit göğe yükselen Ezan-ı Muhammedilerimiz birdir. Rabbiniz birdir, babanız birdir, dininiz ve peygamberiniz de birdir” dedi.

“Dünyada aşıya erişim hiç adil değil”

Erdoğan, dünyada aşıya erişimin hiçbir şekilde adil olmadığını, Afrika’dan Asya’ya hala ilk doz aşıya ulaşamayan milyonlarca insanın bulunduğunu belirterek ABD’den, çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinden, diğer dünya ülkelerine yaptığı aşı yardımlarından duyulan memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, dünyanın COVID-19 salgını yüzünden çok sıkıntılar yaşadığını belirterek tedavi imkanları gelişmesi ve aşıya erişim artmasıyla salgın hastalığın zamanla etkisini yitireceğini söyledi.





Erdoğan “Asıl mesele, salgının daha da derinleştirdiği diğer sorunlarla mücadele etmektir. COVID-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte maskeden solunum cihazına ve ilaca kadar üretime dayalı her konuda, dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Pek çok yerde ve pek çok defa insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Afrika’dan Asya’ya, halen ilk doz aşıya dahi ulaşamayan 100 milyonlarca insan var. Türkiye olarak elimizdeki imkanları diğer ülkeler için seferber ettik. Şimdiye kadar elimizdeki imkanlar doğrultusunda, 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla hatta yurtdışından temin ettiğimiz aşıların bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaştık. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız Turkovac’ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız, hiç endişeniz olmasın” dedi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci Türk milletini gururlandırdı

Almanya’da yaşayan Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliştirdikleri aşının, COVID-19’la mücadeleye verdikleri desteğin, bu süreçte Türk Milletini gururlandıran bir başka gelişme olduğunu ifade eden Erdoğan “Bu değerli bilim insanlarımızın başarısı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma olan katkıları bakımından çok güzel bir örnektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan İslam toplumunun da vakıf ve dernekler eliyle düzenledikleri yardım kampanyalarıyla salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Erdoğan gerek Türk vatandaşları gerekse Müslümanların, birbirinden kıymetli çalışmalara imza attığını, Müslüman olmanın güzelliğini hayatlarıyla, duruşlarıyla, alicenaplıklarıyla Amerikan toplumuna gösterdiklerini söyledi.

Erdoğan, ABD’deki Türklerden “FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğunu Amerikalı dostlarına anlatmasını istedi. Erdoğan “Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ’nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır” dedi.