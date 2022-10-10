Erdoğan açıkladı: Esnaf için yeni kredi paketi ve öğrencilere ulaşım desteği

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurdu. Erdoğan, konuşmasında, esnaflar için yeni kredi kampanyası başlatılacağını da açıkladı.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomi başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeler ele alındı.

“CHP’DEKİ TARTIŞMALAR YASAKÇI ZİHNİYETİN TEKRAR PUSUDA BEKLEDİĞİNİ GÖSTERDİ”

Sona eren kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Meclis’te yaptığımız AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk ve tarihi bir çağrı yaptık. Esasen, geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı’nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi.

* Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi, öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Bilindiği gibi 2008 yılında Meclis’te 411 oyla kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı’nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir düzenleme var. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde, aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz.

“MUHATAPLARIMIZI İKİLİ TEMELDE DİYALOĞA DAVET ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

* Perşembe günü 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Prag’da yapılan zirvede ülkemizi temsil ettik, zirve kapsamında gerçekleştirdiğimiz ikili ve çok taraflı görüşmelerde Avrupa’nın geleceği, güvenliği ve refahı dahil küresel konuları ele aldık. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan da Prag’da görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydı.

* Yaşanan her gelişme Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Avrupa coğrafyası için vazgeçilmez olduğu gerçeğini tekrar gözler önüne seriyor. Ülkemizin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü başta olmak üzere bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızca takdirle karşılandığını gördük. Her platformda olduğu gibi Prag’da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Avrupa Birliği’nin bu konuda haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz.

“ŞAHKULU SULTAN DERGAHI BU TOPRAKLARIN GÖNÜL PINARINDAN BİRİ OLMUŞTUR”

* Cuma günü İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı’nda ülkemizdeki Alevi, Bektaşi vatandaşlarımız için uzunca süredir hazırlıkları yürütülen tarihi adımları açıkladığımız bir törene katıldık. Restorasyonu tamamlanan Şahkulu Sultan Dergahı, Orhan Gazi devrinden beri bu toprakların gönül pınarlarından biri; atılan birlik, beraberlik ve kardeşlik adımının sembolü bir mekandır. Açılışı yapılan dört ve temeli atılan yedi cemevi de verilen müjdelerin tamamlayıcısı bir hizmettir.

* Hacı Bektaşi Veli Hazretleri’nin ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ deyişi, sıkça dile getirdiğimiz ve samimiyetle bağlı olduğumuz bir düsturdur. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Yerinde yürütülen çalışmalarla Alevi, Bektaşi vatandaşlarımızın tüm taleplerini, beklentilerini tespit ettik. Bunlardan idari tasarrufla hemen çözülebilecek olanları, valilikler ve belediyeler vasıtasıyla çözdük.

* Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Artık cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalara bu kurumsal yapı çatısı altında destek sağlanacak. Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi, Bektaşi inanç önderlerine de bu kurum bünyesinde kadro verilecek.

* Tarihsel süreklilik içinde kullandıkları vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi, Bektaşi kurumları, buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Böylece ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Amacımız, hepimizin peygamberi, hepimizin Ali’si, hepimizin Ehli Beyti, hepimizin Hüseyin’i, hepimizin Kerbelası anlayışıyla hak dostlarının engin irfanlarıyla kurdukları ortak medeniyetimize daha güçlü şekilde sahip çıkmaktır.

“RESESYON İHTİMALİYLE TIRMANAN BU SANCILI DÖNEM ELBETTE ÜLKEMİZİ DE ETKİLEMEKTEDİR”

* Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçiliyor. Salgınla, savaşla, enerji ve emtia fiyatlarının yükselişiyle üretim ve tedarik kanallarının tıkanmasıyla başlayan ve resesyon ihtimali ile tırmanan bu sancılı dönem ülkemizi de etkiliyor. Ülke ve milletçe düzensiz göç akınından hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Ülkemiz diğer devletlerden farklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların da etkisiyle tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme kabiliyetine sahiptir. Nitekim her küresel kriz ve ardından yaşanan tartışma, ülkemizin bu vasfını bir kez daha teyit etmiştir.

* Terörle mücadeledeki tecrübeyle tahkim edilen güvenlik ve sosyal mimari, ülkemizi, bölgesindeki diğer kaoslara karşı da korunaklı hale getirdi. Diplomaside uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar ve haksızlıklar, bize yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağlıyor. Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, hem kaynak çeşitlendirmesine giderek hem yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık.

* İstihdam odaklı ekonomi programı sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanların işi, aşı, geleceği güvence altına alındı. Bugün Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 ile tek haneli rakamlara gerilerken, istihdam sayısı 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.

* Hükümetlerimiz döneminin ortalama enflasyonu yüzde 13 iken son günlerde yaşanan sıkıntılar, farklı siyasi ve sosyal saiklerin tetiklemesiyle ortaya çıkmıştır. Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken her kesimden insanın hayat pahalılığının yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer atıyoruz.

* Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkeyi getirdiğimiz seviyeyi perçinleyecek gündemi hep canlı tuttuk. Her programlarında çeşitli kesimlere yönelik ekonomik ve demokratik müjdeleri milletle paylaştık, böylece 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bugünkü kabine toplantısında da bu çerçevede yeni değerlendirmeler yaptık, yeni çalışmaların istişaresini gerçekleştirdik.

“İLK EVİM İLK İŞYERİM KAMPANYASINA 7,2 MİLYON BAŞVURU YAPILDI”

* İlk başlığımız, bir süre önce duyurduğumuz, milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandırma amacını taşıyan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyasındaki son gelişmelerle ilgili. Bilindiği gibi sosyal konut projeleri, hükümetlerimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz ve 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz bir icraatımızdır. Son dönemde konut, kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler, bizi yeni ve daha büyük bir atılıma yöneltti.

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ’nin hazırlıklarının ardından İlk Evim İlk İş Yerim kampanyasının müjdesini kamuoyuyla paylaştık. Gençlerimize, emeklilerimize, kadınlarımıza, şehit yakını ve gazilerimize ayrı ayrı kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu, tüm şartları yerine getirerek, süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında, bu rakamların daha da artacağı açıktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma yönünde cesaretlendirdi.

* Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Konut inşası amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı bir süre önce duymuştuk. Bakanlığımız, yaptığı çalışmayla 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsayla ilgili hazırlıkları tamamladı. Yani hangi şehirde, nerede, hangi parselde, altyapısını yapmak suretiyle bu arsalarımızı da hazırladık.

“25 EKİM’DE 5 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATARAK BAŞLIYORUZ”

* Arsa yerlerini yüzde 40’ı şehir merkezlerinde, yüzde 60’ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Tabii bu rakamlar şehirlerdeki arazilerin uygunluk durumuna göre şekillenmektedir. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul’da, 100 bini Ankara’da, 25 bini İzmir’de, 45 bini Gaziantep’te, 55 bini Konya’da, 25 bini Kayseri’de, 30 bini Diyarbakır’da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları da arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir.

* Vatandaşlar hem konuta hem de arsaya başvurabilir ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir. Amacımız, milletimizin olanı milletimize vererek insanlarımızı en uygun şartlarla, gönül huzuru içinde oturacakları birer eve kavuşturmaktır. Arsa fiyatlarını, piyasa bedelinin çok altında vatandaşlarımıza sunmakla kalmayıp, bunun üzerine bir an önce evlerini yapabilmelerine de destek vereceğiz. Sadece ülkemizin değil, belki de dünyanın en büyük sosyal devlet uygulaması olan bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz.

* Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ’ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler.

* Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Sosyal konutların inşasına 25 Ekim’de Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’taki 5 bin konutun temelini atarak başlayacağız.

* Diğer illerde de hızlı bir şekilde temeller atılacak. Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına, 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz. Büyüklükleri 50 ila 200 metrekare arasında değişen bu iş yerleri, 350 bin liradan başlayan fiyat, 2 bin 633 liradan başlayan taksit ve 10 yıla varan vadeyle esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu iş yerlerinin istihdama katkısının 100 bini bulması bekleniyor.

* Son kampanyayla birlikte TOKİ’nin 2003 yılından bu yana ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasının ülkemizde yol açacağı ekonomik hareketlilik 2 trilyon liraya ulaşacak. Her TOKİ projesi gibi bu kampanya da özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir. Kampanyamızın bir kez daha ülkemize, milletimize ve özellikle hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ

* Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz.

ESNAFA YENİ KREDİ PAKETİ

* Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zor süreçte esnaf ve sanatkarların yanında olduk ve olmayı sürdüreceğiz. Geçen yılın mart ayında başlattığımız kadın girişimci kredisinden 140 bin kadın yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullandı. Gençler için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden, 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlandı. Şimdi de Cumhuriyetin 100. yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarların huzurundayız.

* Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

* Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkartıyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.

“BEKLENMEDİK KESİNTİLERE KARŞI HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK”

* Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık. Avrupa’nın enerji arz güvenliği için de kritik öneme sahip Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) kapasitesini yıllık 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe yükseltecek çalışmalara başladık. Libya ile yapılan hidrokarbon anlaşmasıyla bu ülkenin kıta sahanlığındaki petrol ve türevlerinin çıkartılması konusunda yeni bir iş birliği alanı oluşturduk. Bunun yanı sıra Umman, Katar, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Malezya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji alanında yeni iş birliklerinin önünü açacak temaslarda bulunduk.

“TÜRKİYE DÜŞMANI HERKESİN YÜREĞİNDEKİ KORKUYU SÜREKLİ BÜYÜTÜYORUZ”

* Türkiye’nin sınır güvenliği ve milletin huzuru konusu önceliklerin en başında yer alıyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat ve diplomatik kanallarla 24 saat kesintisiz faaliyet yürütülüyor. Terör örgütlerinin yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyor, askerlerimiz ve güvenlik güçlerimize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız ve cezasız bırakmıyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz.

* Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin korkulu rüyası haline gelen ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözümüzün gereklerini harfiyen yerine getiriyoruz. Kimi kamuoyu tarafından bilinen, kimi bilinmeyen operasyonlarımızla Türkiye düşmanı herkesin, her örgütün, her yapının yüreğindeki korkuyu sürekli büyütüyoruz. Sahip olduğumuz yetişmiş insan gücü, donanım ve teknolojik imkanlar sayesinde her alanda olduğu gibi güvenlik hususunda da kimsenin inayetine muhtaç olmadan başımız dik bir şekilde kendi işimize bakabiliyoruz.

* Diğer kabine toplantılarında olduğu gibi bugünkü kabine toplantısında da savunma ve güvenlik konularındaki gelişmeler değerlendirildi, atılacak adımlar belirlendi.”

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