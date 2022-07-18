Erdoğan açıkladı: KYK borçlarına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından KYK kredi borçları konusunda alınan kararı duyurdu. Erdoğan, “KYK kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

“GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA SÜRECİ DONDURURUZ”

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “27 Haziran’da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı’na katıldık. NATO’nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik.

* İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık. Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz.

* İsveç’in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

* FETÖ’cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.

* Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz.

* Ertesi gün Bursa’da programa katılacaktık. Küçük bir rahatsızlık sebebiyle çalışmalarımıza küçük bir ara verdik.

* İtalya Başbakanı’nın ziyareti ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik.

* Bayram döneminde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti.

* Ege ve Akdeniz’deki yangınları yakından takip ettik, bakanlardan her aşamada bilgi aldık, gereken yönlendirmeleri yaptık. 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak, şehitlerimizi yad ettik. O gün Cumhur İttifakı’nın diğer kanadı sayın Bahçeli ile beraber Saraçhane meydanında buluştuk.

* Yarınki Tahran zirvesi için biraz sonra Tahran’a gidiyoruz. Perşembe MGK toplantımız var.

KÖPRÜLERİ KULLANAN ARAÇ SAYILARINI AÇIKLADI

* İzmit Körfezini otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1.5-2 saatti. Yoğun günlerde çok uzun saatlerde kat edebilen İzmit Körfez Geçişi Osmangazi Köprüsü ile artık kısa sürede tamamlanıyor. Bu köprü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olmayacak, karayolu kilitlenecek. İzmir-İstanbul otoyolu, senin vekil olduğun yer Bay Kemal, Osmangazi Köprüsü sayesinde yolculuk çile olmaktan çıkmış, artık keyif halini almıştır. 5-16 Temmuz arasında köprüyü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır.

* Sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul otoyolu ve köprü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan, emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü, 8 Temmuz’da 14 bin araç kullandı.

“ARAÇ SAYISI 3 KAT ARTTI! HANİ EKONOMİK SIKINTIDAN BAHSEDİYORDUN”

* İstanbul Boğaz geçiş trafiğine rahat nefes aldıran Yavuz Selim Köprüsü de 8 Temmuz’daki araç geçişi ile kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yalan, iftira kampanyalarının gerisindeki sinsi niyetleri iyi biliyoruz.

* Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8.5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun. Bu kadar korkunç bir rakama ulaşmış ve şu anda otomobil satış yerlerinde birinci el otomobil bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Karayollarında ulaşım hızı güvenli hale gelirken can kayıpları da yüzde 82 oranında azalmıştır.

* Havalimanındaki yoğunluğu Yeşilköy’ün kaldıramayacağını akıl sahibi herkes kabul edecektir. İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun ve en iyi havalimanı olarak gösterilmektedir.

“ÜLKEMİZ BİR SÜREDİR İSTİSNAİ DÖNEMLERDEN GEÇİYOR”

* Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının yaklaşık bir ay boyunca işgali ile tezahür etmiştir. Bu istisna Emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17/25 Aralık’taki kumpaslarıyla milli iradeyi gasp girişimleriyle tezahür etmiştir. Salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan küresel çalkantıların faturasını ülkemize kesme girişimi olarak tezahür etmiştir.

“YÜKSELEN FİYATLARI TELAFİ EDECEK TEDBİRLER ALIYORUZ”

* Türkiye tüm bu imtihanları başarıyla vererek yoluna devam etmiş bir ülkedir. Avrupasından Amerikasına kadar tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye’yi kurtarmaya kararlıyız. Küresel krizleri biz başarıyla yönetiyoruz. İçeride ve dışarıda artık yavaş yavaş emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz.

* Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatları telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Şubat-Mart ayları birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi göreceğiz.

KYK BORÇLARINA YENİ DÜZENLEME

* Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor. Bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlamamışsa ödemeyi erteleyebiliyor.

* Kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal, yalan bol. Utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Öyle bir şey yok. Sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız, bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır.

* Son dönemden enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinden çalışmaları başlattık.

* Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan hâlâ kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar TL’nin üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk.

* Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere toplam 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz.

* Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacak.

ÖĞRETMENLERE HER 5 DERS İÇİN İLAVE 1 SAAT EK DERS ÖDEMESİ

* Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilere vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticilerle Kur’an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız.”

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