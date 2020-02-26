Erdoğan açıkladı: Libya’da iki şehidimiz var





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Şubat'ta yaptığı bir açılamada kullandığı "Libya'da birkaç şehidimiz var" açıklamasına gelen tepkilere ilişkin Fox TV muhabirinin sorusuna çok sert tepki gösterdi. Sinirlendiği görülen Erdoğan, "Fox önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın" dedi.