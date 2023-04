Erdoğan açılışı yine uzaktan gerçekleştirdi, ittifakları karıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı’ndan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

“12 BİN 492 KONUT VE 2438 KÖY EVİ OLMAK ÜZERE 14 BİN 939 YENİ YUVA YAPIYORUZ”

Erdoğan, şunları söyledi:

* “İnşallah yapacağımız 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bu kapsamda Adanalı kardeşlerimiz içinde 12 bin 492 konut ve 2438 köy evi olmak üzere 14 bin 939 yeni yuva yapıyoruz. Adana’da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı 1628’i buldu.

* Söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını vereceğiz. Tabi bu arada şehrimizin diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Nitekim bugün Türkiye’nin bereketli toprakları Çukurova’nın kalbi Adana’mıza yeni bir eser daha kazandırmanın sevinci ile bir aradayız. Türkiye gibi Adana’mız da büyüdükçe geliştikçe, ulaşım başta olmak üzere her alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor.

“KÖPRÜMÜZÜN BÜNYESİNDE İKİ HATLI BİR DEMİRYOLU YER ALIYOR”

* Batı Akdeniz’i İç Anadolu’ya, Güneydoğu Anadolu ve GAP’a bağlayan transit yükü de Adana’nın omuzlarındadır. Adana Çevre Yolu, adeta şehir içi yol haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdi. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü de bugün hizmete açıyoruz. Köprümüz, sıradan bir ulaşım eseri olmanın çok ötesinde özelliklere sahip.

* Uzunluğu 1700 metre olan, 23 tabliyeden oluşan üçü gidiş ve üçü geliş, altı şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde iki hatlı bir demiryolu yer alıyor. Artık Adana’nın kuzey bölgesindeki stadyum, üniversiteler, şehir hastanesi ve otoyolla şehrin diğer kısımları arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Yaklaşık, 2 milyar 340 milyon liralık bir yatırım olan bu proje, Adana’mıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf edecek karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır. Köprümüzün Adana’mıza ve ülkemize hayırlı olmasına diliyorum.

“BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZ, KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMENİN MÜCADELESİNİ VERDİK”

* Biz 21 yıldır, bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, beraberliğimiz, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Türkiye’nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başında gelen Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir.

* Türkiye yüzyılının eşiğindeki ülkemizin her şehri gibi Adana’da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıktan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini güvenli, huzurlu ve müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayinin, ticaretin, tarımın, enerjinin şehri Adana’nın üretimi ile alın teri ile dayanışması ile Türkiye yüzyılının hak ettiği yeri almak hakkıdır. Biz yaptığımız her yatırımla, kazandırdığımız her eserle, getirdiğimiz her hizmetle Adana’ya işte bu hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz.

“BÜYÜK HAMLENİN, BÜYÜK ŞAHLANIŞIN TEMELLERİNİ ATIYORUZ”

* Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirme hedefimize de ancak Adana’nın desteği ile ulaşabiliriz. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün. Adana üretecek ki Türkiye üretsin… Ülkemizin her bir şehri de aynı hissiyatla ve gayretle Türkiye yüzyılı vizyonuna kilitlenecek ki hedefimize varalım. Bu sebeple biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz. Hastane inşa etmiyoruz, güvenliğimizi sınırların ötesinden başlatmıyoruz.

* Biz sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank üretmiyoruz… Biz bütün bunlarla asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın, ‘Yolları, köprüleri mi yiyeceğiz’ desin; birileri varsın, ‘İHA, SİHA bizi mi doyuracak’ desin; birileri varsın, ‘İnşaat ile kalkınma mı olur’ desin… Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin, getirdiğimiz her hizmetin, onun güvenliği, refahı, geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu gayet iyi biliyor.

* Eğer bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrını, Türkiye yüzyılı getirme hayalini konuşabiliyorsak, 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor, önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor. İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk, kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu anlayış ile Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla hemen şimdi diyerek yolumuza devam ediyoruz.”

“MİLLET İTTİFAKI’NIN BİR KAZAYA KURBAN GİTMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR”

Köprünün açılışının ardından açıklama yapan Erdoğan, “Cumhur İttifakı” yerine “Millet İttifakı” ifadesini kullanarak “Tabi bu köprümüzle birlikte raylı sistemin bitmesi de yine aynen Cumhur İttifakı’nın iktidarıyla olacaktır. Bu Millet İttifakı’nın Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yoktur” dedi. ANKA