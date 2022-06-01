Erdoğan: Afgan halkına yardım hususunda birlikte çaba sarf ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’ın FETÖ ile mücadeleye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “İkili ticaretimizi salgına rağmen geliştirmeye muvaffak olduk ve hacmi 2011 yılından beri ilk kez bir milyar doların üzerine çıkarttık. Hedef 5 milyar dolar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şerif’i görevinden dolayı tebrik eden Erdoğan, “Şerif kardeşim ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Kıymetli kardeşimi tebrik ediyorum. Türkiye Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağının kökleri tarihin derinliklerine uzanıyor. Çeyizlerini, mücevherlerini, milli mücadele yıllarında bizlere bağışlayan kadınların fedakarlıklarını unutmadık, unutmayız. Pakistan’ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 1947 yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmektedir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını idrak ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, bugün gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti. Görüşmelerde gerek ikili düzeyde gerekse uluslararası platformlarda dayanışmayı artırarak sürdürme kararlılığını vurguladıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7’nci toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye-Pakistan ilişkilerini iki ülkenin tarihi ile, dostluğu ile ve potansiyeli ile mütenasip şekilde stratejik bir perspektifle daha da güçlendirme kararlılığında olunduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

“Pakistan ile Savunma Sanayi alanında son dönemde geliştirilen somut iş birliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz. MİLGEM Projesi çerçevesinde ortak korvet üretimimiz bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu proje çerçevesinde ikisi Pakistan’da ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları belirlenen takvim çerçevesinde birer birer tamamlanıyor. Bu dört geminin teslimatını 2023 Ağustos’undan başlayarak 6’şar ay arayla yapacağız.”

“TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR”

Pakistan ile ticaret hedefine yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, ”Hamdolsun ikili ticaretimizi salgına rağmen geliştirmeye muvaffak olduk ve ticaret hacmini 2011 yılından beri ilk kez bir milyar doların üstüne çıkarttık. Malum hedefimiz 5 milyar dolardır. 2020 yılının Şubat ayında İslamabad’da imzaladığımız Stratejik ve Ekonomik çerçeve belgesi ticaretten savunma sanayine kadar bir çok alt başlıkta sürdürülen yakın iş birliğimizin temelini oluşturuyor. Özellikle turizm, eğitim, lojistik, sivil havacılık, iletişim ve bilgi teknolojileri gibi hizmet sektörlerinde iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Şerif’in bugün iş dünyası temsilcilerimizle gerçekleştirdiği görüşmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızın artırılmasına katkı yapacağına inanıyorum. Türkiye olarak ekonomik iş birliğimizin lokomotifi olan iş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

“FETÖ’NÜN PAKİASTAN YAPILANMASINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Pakistan’ın FETÖ ile mücadelede verdiği destek için teşekkür eden Erdoğan, ”FETÖ’nün Pakistan’daki yapılanmasına karşı alınan önlemler ve bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Pakistan’da son dönemde artan terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan Pakistan vatandaşlarına acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan’ı destekliyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan’ın sürdürdüğü mücadelesini mutlaka başarıyla sonuçlandıracağına inanıyorum. Afganistan‘ın kalıcı istikrara kavuşması, bölgedeki terör faaliyetleri, düzensiz göç dalgası gibi tehditlerin önüne geçişmesinde kritik önemdedir. Afganistan’daki insani krizin etkilerinin giderilmesi amacıyla Afgan halkına yardım hususunda birlikte çaba sarf ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“BM KARARLARI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMÜNE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Türkiye’nin Afganistan’a 4 bin tondan fazla insani yardım malzemesi taşıyan dört iyilik treni yolladığını ifade eden Erdoğan, ”Beşinci trenin yola çıkışı için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bölgesel istikrar ve barış için kilit önemdeki bir başka mesele olan Keşmir sorununun da Keşmirli kardeşlerimizin meşru beklentileri doğrultusunda ve BM kararları çerçevesinde çözümüne desteğimizi sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ŞAHBAZ ŞERİF: TÜRKİYE’YE GELMEK İKİNCİ EVİMİZE GELMEK GİBİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, “İlk olarak sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’a bizlere göstermiş olduğunu sıcak misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Türkiye’ye gelmek bizim için ikinci evimize gelmek gibi. Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ortak kültürel, dini mirasımıza dayanmaktadır. Dönem içerisinde coğrafya ve zaman tanımadan devam etmiştir. Biz ilişkilerimizi kutsal bir güven olarak devam ediyoruz. Bize bu emaneti atalarımız bıraktı biz de bizden sonrakilere bırakacağız. Bu ilişkilerimizi çok daha yeni seviyelere taşıyacağız. Ülkelerimiz geniş çerçeveli bir şekilde yüksek düzeyli Stratejik İş Birliği toplantılarında görüşmeler gerçekleştiriyor. Bizler de bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapmak istiyoruz” dedi.

Şerif, elektronik, ticaret, turizm, altyapı, savunma sanayi gibi konularda Türkiye’nin önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

PAKİSTAN İLE 7 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif’in başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Naya Pakistan Konut ve Geliştirme Yetkili Makamı (NAPDHA) arasında Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

“Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Protokolü” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşler Bakanlığı Arasında Borç Yönetimi Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol” ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

İki ülke arasındaki “İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni”ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar imza attı.

“Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Karayolu Mühendisliği Alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imza altına alındı.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Kamu Özel İşbirliği Kurumu Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı” ve iki ülke hükümetleri arasındaki “Bilgi Paylaşımı Programı Çerçeve Anlaşması” ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Erdoğan’dan Gezi eylemcilerine: Bunlar çürük, bunlar sürtük İlginizi Çekebilir 30 binden fazla düzensiz göçmen sınır dışı edildi