Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Foreign Policy'de Steven A. Cook ve Eni Enrico Mattei imzasıyla çıkan analizdeki iddialar Davutoğlu'na soruldu. Ahmet Davutoğlu o iddialara bakın ne yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #receptayyiperdoğan #gelecekpartisi #erdoğan #haber #gündem #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online “Erdoğan ağır hasta ve ciddi ilaçlar kullanıyor” iddiası Davutoğlu’na soruldu!