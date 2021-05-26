Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

TBMM (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, günü saati geldiğinde, tıpkı vesayet güçleri, tıpkı PKK, FETÖ, DEAŞ ve ekonomik tetikçiler gibi, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletin, kendilerine, hezeyanlarla uğraşma değil, ülkenin geleceğini inşa etme vazifesi verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle, Cumhur İttifakı olarak Meclis çatısı altında milletvekillerimizle, AK Parti olarak da 19 yıllık müktesebatımız ve daha kimsenin aşamadığı vizyonumuzla bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz." diye konuştu.

Yaptıkları her açılışın, başlattıkları her yatırımın, ülkeye kazandırdıkları her eserin, milletin emrine sundukları her hizmetin gerisinde bu aşkın, şevkin ve heyecanın olduğunu dile getiren Erdoğan, "Aşkınan koşan yorulmaz. Onun için de yorulmuyoruz. Rahmetli Özal'ın meşhur sözüyle ifade edecek olursak, bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemez." ifadelerini kullandı.

Muhalefete her fırsatta kendileriyle yarışlarını, iftira ve yalan siyaseti değil, eser ve hizmet siyaseti üzerinden yapmaları çağrısında bulunduklarını belirten Erdoğan, "Maalesef karşımızdakiler, hayırda yarış diyebileceğimiz bu siyaset anlayışından fellik fellik kaçmaktadır. Tabii biz bunlara takılmıyor, kendi işimize bakıyoruz." dedi.

– Polonya'nın Türkiye'den SİHA alımı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini, heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin tarihin derinliklerine kadar inen ilişkilerinin bulunduğu Polonya ile yakın dönemde de önemli iş birliği olduğunu söyledi.

Özellikle savunma sanayisinde, bu iş birliğinin oldukça verimli sonuçlarının ortaya çıktığının görüldüğüne işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin yurt dışına sipariş verdiği uçakların, 1934'te Hatay meselesindeki gelişmeler bahanesiyle teslim edilmemesi üzerine yardıma Polonya'nın yetiştiğini anımsattı.

Polonya'dan alınan uçakların yanında, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'ye gelen 37 Polonyalı mühendisin yardımıyla, Türkiye'deki fabrikalarda imal edilmek üzere çeşitli uçak tasarımlarının da yapıldığını anlatan Erdoğan, Sovyetler Birliği'nin işgalinin ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan Polonyalı mühendislerin ortak uçak üretimi için yaptıkları başvurunun, dönemin Milli Savunma Bakanlığının olumsuz görüşü üzerine reddedildiğini ifade etti.

Erdoğan, buna rağmen Türkiye'de kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası ile İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği bölümünün, Polonyalıların katkılarıyla hayata geçtiğini belirterek, "Kendi uçaklarımızı yapma yolunda, Polonyalı dostlarımızın da gayretleriyle geldiğimiz aşamanın önü ise 1949'da, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından, 'Amerika'dan bedavaya alınacak uçaklar.' bahanesiyle tamamen kesilmiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, bu şekilde kapatılan Türk Hava Kurumu fabrikasının, uçak yerine çocuk karyolası, masa, dikiş kutusu gibi malzemeler üreten bir atölyeye dönüştürüldüğünü kaydetti.

– "Amacımız insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerden biri olmak"

Devrim otomobili başta olmak üzere pek çok projenin akıbetinin aynı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendi imkanlarıyla uçak üreten Nuri Demirağ'ın bunları talep eden ülkelere satma teşebbüsü de 'Yakarız ama yine de sattırmayız.' denilerek engellenmiştir. Türkiye, işte bu ihanetlerden yaklaşık 70 yıl sonra, Polonya ile insansız hava araçları satışı konusunda anlaşma imzalamıştır. Tek fark, bu defa satıcının bizim, alıcının Polonya tarafı olmasıdır. Tabii bir başka güzel tarafı daha var: Bu anlaşma, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da çok önemlidir. Halihazırda Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede, 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun bir ürünü olan insansız hava araçlarımızın sahada gösterdiği başarılar, adeta savaş stratejilerinin yeni baştan yazılmasını gerektirecek sonuçlara yol açmıştır. Mevcut insansız hava araçlarımızın bir üst versiyonu olan Akıncı da devreye girdiğinde, bu tablo çok daha sarsıcı şekilde değişecektir. Amacımız, tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerden biri olmaktır. Böylece dünyanın halen peşinde koştuğu beşinci nesil savaş uçaklarının da ötesinde bir seviyeye ulaşacağız. Bu doğrultuda geliştirmeye başladığımız insansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz."

– "Tek muhatabımız milletimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde elde edilen başarıları uzun uzun anlatmaya saatlerin yetmeyeceğini belirterek, partililere, Türk savunma sanayisinin tarihi gelişimini anlatan videoyu izlettirdi.

Gündemlerinde tasarlamak, geliştirmek, üretmek, ihraç etmek, istihdam oluşturmak, Türkiye'yi büyütmek, güçlendirmek ve hedeflerine bir an önce ulaştırmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Görüldüğü gibi burada sadece araç, gereç değil artık mühimmatımızı da tamamıyla kendimiz üretir hale geldik. Yani kim ne verir, ne yapar böyle bir derdimiz yok. Geçmişte özellikle de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı bunun en güzel örneğidir. Bu istikamette attığımız her adımın önünün, akıl ve izan dışı iftiralarla, yalanlarla, provokatif ve sansasyonel operasyonlarla kesilmeye çalışılması, doğru yönde ilerlediğimizin işaretidir. Her zaman söylediğimiz gibi ölçümüz tek ve nettir: Bizim tek muhatabımız milletimizdir. Bakacağımız tek yer milletimizin kalbidir. Allah'ın emrinden başka emir, milletimizin iradesinden başka irade tanımayız."

– "Türkiye, bu oyunu da bozacak"

AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları, milletin gayet iyi gördüğünü, tanıdığını ve defterine yazdığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yolculukta AK Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecektir. Dün başaramayacaksınız demiştik, bugün de başaramayacaksınız diyoruz. Dün ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz demiştik, bugün de ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz diyoruz. Dün milletimizi esir alamayacaksınız demiştik, bugün de milletimizi esir alamayacaksınız diyoruz. Dün ezanımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz demiştik, bugün de aynısını söylüyoruz. Milletimiz, günü-saati geldiğinde, tıpkı vesayet güçleri gibi, tıpkı PKK gibi, tıpkı FETÖ gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı ekonomik tetikçiler gibi, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir. Yeter ki biz kalbimizle, zihnimizle, hayatımızla, hayallerimizle milletimizden ayrı düşmeyelim. Biz doğru olalım, eğri zaten belasını bulur. Biz istikametimizi bozmayalım, yolunu şaşıranlar zaten yardan aşağı uçar. Biz itikadımıza ve ihlasımıza sahip çıkalım, fitneciler kendi kendilerini zaten imha eder. Biz eser ve hizmet siyasetimizden milim sapmayalım, yalan ve iftira siyasetinden medet umanlar zaten hüsrana uğrar. İşgalcilere de darbecilere de eyvallah etmeyen Türkiye, bu oyunu da bozacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, yarın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda tüm il başkanlarıyla birlikte şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatırasını yad edecek, istiklale ve istikbale sahip çıkma iradelerini bir kez daha milletle paylaşacaklarını açıklayarak, "Cuma günü Taksim Camisi'nin açılışı vesilesiyle ezanlarımızın susmayacağı, İstanbul Fethinin 568'inci yıl dönümü olan cumartesi günü de Çamlıca Kulesi'nin açılışı vesilesiyle bayrağımızın inmeyeceği gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha ilan haykıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan'a, ziyarette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakan ve milletvekilleri eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

(Bitti)