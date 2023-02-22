Erdoğan, Aleyna’yı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta enkaz altından 248’inci saatte çıkarılan Aleyna Ölmez ile Hülyasu Kısa (16), Zeynep Küçükler (9), Miraç Eren Döner (7), Feyza Nur Yakar (8) ve Ayça Çepni’ye (10) geçmiş olsun diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan, depremzedelerin sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Kalem’den bilgi aldı. (DHA)