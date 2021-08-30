AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan yazdığı mesajı da okudu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #30ağustoszaferbayramı #anıtkabir #receptayyiperdoğan #erdoğan #atatürk #mustafakemalatatürk #gündem #türkiyegündemi #zaferbayramı #30ağustos #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ne bakın ne yazdı! “Aziz Atatürk…”