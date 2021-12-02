İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çarpıcı bilgiler açıkladı.
Dervişoğlu "Erdoğan apar topar arazi satışlarına başladı" ifadesini kullanarak 128 kamu arazinin satışa çıkarıldığını söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #TBMM #Erdoğan #Müsavat Dervişoğlu #İYİParti #AKP
Anasayfa Alaturka Online “Erdoğan apar topar arazi satışlarına başladı!” Dervişoğlu şok bilgiyi açıkladı!