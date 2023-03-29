Erdoğan: Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından “Temmuzda asgari ücrete ara zam var” açıklamasında bulundu.

BAKAN BİLGİN ‘GÜNDEMİMİZDE YOK’ DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise grup toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağı iddialarına ilişkin, “Ben hiçbir yerde öyle bir şey konuşmadım. Asgari ücret, bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz. Temmuzda yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız. Ama günümüzde öyle bir şey yok” diye konuşmuştu.