Erdoğan: Avrupa ektiğini biçiyor, bizde sıkıntı yok

Sene başında tüm faturalarının toplamına ayda 1000 TL ödeyen bir aile, bu kış sadece doğalgaza 1000 TL ödeyecek. Son zamlar vatandaşın belini bükerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa kışı ciddi sıkıntılarla geçirecek, bizde bir sıkıntı yok” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç gün sürecek Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turu öncesi Esenboğa Havalimanı’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Türk jetlerine tacizleriyle ilgili olarak “Hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor. Yunanistan bunun farkında olduğu için kendilerine çekidüzen verme yoluna girdiler. Daha önce de söyledim yine söylüyorum. Bir gece ansızın gidebiliriz” dedi.

Avrupa’daki enerji krizine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

– Doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin’e karşı Avrupa’nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin’i onlara karşı “Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım” noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok.

ALMANYA’YA KDV’Yİ DÜŞÜRDÜ, BİZDE ZAM YAPILDI

Almanya, doğalgazdaki KDV oranını yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürmüş, Türkiye’de konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına ise geçen hafta yüzde 20.4 zam yapılmıştı. Sene başında tüm faturalarının toplamına ayda 1000 TL ödeyen bir aile, bu kış sadece doğalgaza 1000 TL ödeyecek.

İlginizi Çekebilir Elektrik ve doğalgaza yüklü zam: İşte faturalarda son durum İlginizi Çekebilir Doğalgaz zammı belli oldu: Yüzde 20