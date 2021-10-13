Erdoğan “Avrupa’da kuyruklar var” dedi! Yurttaşlar ne diyor?





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok" diye konuştu. Biz de sokaktaki yurttaşlara bu açıklamayla ilgili ne düşündüklerini sorduk. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erdoğan #sokakröportajı #kuyruklar #haber #röportajizle #haberler #haberizle #anahaber